El otoño anda ya buscando su final. La desidia como un reptil tranquilo te incita al sueño, el parpadeo de los relámpagos, la densidad del cielo, como olas de Ricardo Urréjola. La lluvia suena con su morse antiguo. Como un reloj de péndulo. La lluvia baja para fundar un río, un embalse, un arroyo. Al menos tiene fijas sus metas sin que la critiquen por ahí. Porque esto es lo que hay. La medalla de la Virgen, laicos y ateos contra la fe de otros, en liza. La decisión de nombrar candidato de unas siglas. Una cosmología del insulto. La ordenanza de las terrazas, las vacunas, las concentraciones sindicales, el servicio de limpieza, el cambio de horario, todo tiene una opinión a la gresca, un y tu más, una enciclopedia del insulto. La libertad de expresión desexpresada. La libertad con más derechos y menos libertad que nunca.

Creo que con los bulos, las bulas, los enredos, verdades, verosimilitudes y postmentiras, lo que se busca es que la gente se enrede entre ella misma, y no piense, sí, del verbo pensar, en los verdaderos problemas importantes que llevan los políticos. Porque si el desfogador se desfoga por un alcorque, un jardín, una señal de tráfico, no le pasará factura al politico de de turno, sino al que le llamó lo que no quieren que reproduzcamos.

Si le llamas a alguien el dativo haedo o le llamas aedo aumentado añadiendo la h será políticamente ¿correcto? Ya que ellos, los políticos, cada vez utilizan más palabras, expresiones y vericuetos retorcidos, casi ininteligibles. Se lleva desde siempre el eufemismo, el bien decir, frente al disfemismo o mal decir, que casi siempre enloda la denuncia feroz de los errores del adversario, reales o inventados. Fíjense si es añejo que los griegos de Platón, llamaban Euménides,-benévolas- a las furias. Muchas se usan como sinónimos de aquellas a las que suavizaron, sin que la gleba común caiga en ello: cabello por pelo, seno por pecho, baño por retrete. Invidentes, impedidos, señora, amiga, débiles.

Pero, mientras, el derecho a la libertad de expresión tan controvertido, empieza en los propios partidos políticos. Comprueben que, si invitan a un debate a alguno, nunca acudirá sin informar a su partido, no vaya a concurrir polémica reciente y comprometida.

Noticias falsas. Falsos amigos y enemigos enfrentados en crear guerra social, enredar a la gente. Dividirla en cotarros, ring, conatos, luchas. Así se controlan mejor.

Recordemos que todos los partidos tienen una estructura piramidal, vertical, en la que, dicen, nadie asciende por méritos sino por dedocracia. Da igual. Si no te colocan, decaes, porque ellos no usan los eufemismos sino los disfemismos directos.

Prefiero ver el derrumbadero de las nubes hacia el horizonte. Prefiero pensar en las historias de los héroes solares que combaten en medio de la tempestad y el trueno contra las potencias de la oscuridad. Sol. Nubes. Tormenta. Casi como en la vida.