Encontramos por fin al señor Ibi escondido entre dos bloques del espigón, pescando mojarritas. Previo pago de un impuesto revolucionario, nos concede una entrevista en exclusiva. Aquí va el texto íntegro (la foto sale pixelada a propósito):

Desde que salió en la prensa como el tipo más alto de la provincia, todos le buscan, ¿por qué, señor Ibi? Me gustaría aclarar que yo no soy ni señor ni señora, ni siquiera tengo sexo; llámeme Ibi, a secas. De acuerdo, Ibi, ¿por qué le buscan? No es que me busquen, es que me odian. ¿Por no tener sexo? Ojalá, pero no. ¿Por ser el más alto? Tampoco; me odian porque dicen que estoy robando todo el rato. ¿Se siente amenazado y quieren pegarle? No lo sé exactamente, pero el otro día mi casa amaneció con una pintada que decía “Poison Ibi” y me asusté. ¿Qué es eso? Una canción que cantaban los Rolling. Diosanto. Y poison significa veneno.

Entiendo, y por eso se vino aquí al espigón. Y no sólo por eso, señor reportero; fíjese que nadie me ha invitado a su cena de navidad, a ninguna zambomba, ni siquiera me han llamado para salir en la cabalgata como personaje entrañable. Eso debe ser muy doloroso, siendo tan alto como es usted. Claro que sí; y después bien que recurren a mis servicios para pagar facturas, nóminas y arreglos en las calles. ¿Está usted seguro de que el dinero que roba se destina a tales menesteres? Hombre, no diga eso, yo no robo, yo solo extraigo la cuantía que marca la normativa en vigor. ¿Entonces por qué tiene tan mala fama? Será porque no uso patinete eléctrico, yo qué sé. ¿Y cómo podría mejorar su reputación? Como todo el mundo, haciéndome una foto feliz con el alcalde Calleja mirando a la cámara. Pero Calleja no es el alcalde, es un concejal. ¿Qué dice?, ¿desde cuándo? Desde siempre. Apague la grabadora, por favor.

En este punto, terminada la entrevista, Ibi se nos acerca con cierta vergüenza y nos susurra: Aunque no sea el alcalde, si me consigue una foto con él, prometo no robar el año que viene.