Poemas, poetas, tiempo

Chablábamos tanto José Acosta y Juan Carlos Carrillo de la fuerza de la literatura. La literatura movía el mundo de los sueños y el ocio. Acabado de llegar de la Fiesta de la Magdalena castellonense ya les contaré poco a poco los disparates y disparatas de la pobre cultura literaria.

Fui a la playa. El arenal caído con su osamenta pequeña. Piedras molidas como decurso del tiempo. La arena que recuerda a las fosas comunes de los montes. A lo mejor es cielo para moluscos y dinosaurios. ¿Qué es la poesía? ¿Qué fue? Un sentimiento acaso barajado donde el alma se ajusta con la sangre. Una ansiedad meditada del ser. Algo que, como la arena, deje un rastro enterrado para algún alma.

El ánimo baja con su humedad interna allá donde las células necesitan carbono y sólo encuentran llanto. Llanto dormido y melancólico. Interno y ciego. ¿Qué fue la poesía para grandes poetas? Pedro Salinas la definió como "una aventura hacia lo absoluto" y fustigó sin piedad ni perdón hacia los que sólo saben simularla. Unamuno, perdido hoy, la definió como "el que se desnuda con el lenguaje rítmico de su alma" y Juan Ramón incidió en "el creador oculto de un mundo no aplaudido". ¿Los que buscan el aplauso son fingidores? Dámaso Alonso apostó por "una claridad intelectual por la que el mundo mismo es comprendido de un modo intenso y no usual". En el periódico del Mediterráneo leo que acaban de reeditar las cartas de Cernuda, quien llama a la Generación del 27, la del 25. Ahora que en Sevilla homenajean a Machado, Cernuda criticaba su obra: "No es seguro que el prestigio del que hoy goza la obra de Machado resista el paso del tiempo", mal profeta el poeta, a Lorca lo critica por sus "manías folcloristas", y de Alberti opina que es una obra plana, y de Machado escribe que "se extasíe ante cualquier coplilla andaluza, es un ejemplo extremo de los disparates en los que suelen incurrir hasta la gente más razonable y sensata".

Pienso que es un mundo tangente con el mundo. Tal vez una medusa ciega de intuición. O el dar algo hacia afuera del más intenso yo.

Estoy en franco desacuerdo con Hëine que la definió como un bonito accesorio o con Goncourt cuya boutade era la definición del poeta como "un hombre que sube a una estrella por una escala de cuerda y tocando el violín". Veo la miseria humana, el tiempo devorante, la vanidad y el ego con su contrasentido.

A lo mejor por eso, hoy necesito mojarme en esa huella que se salva del tiempo, en esa interna sinrazón musical que nos imprime.

Estoy mirando las nervaduras de los versos, el ave lira del ocaso. Siento la muerte de todo lo que muere en este instante. Baja la densidad de los sargazos. El dolor como el rastro de un caracol interno. Ni siquiera los ritmos de los versos, salvan los precipicios. Ojú.