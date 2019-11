Asisto estupefacta al pique, medio de guasa, medio en serio, que se traen los alcaldes de Madrid y Vigo sobre cuál de los dos es el mayor iluminado, perdón, digo, cuál de los dos es el que mejor ilumina sus calles de cara a los fastos navideños. Y no sé qué opinará la buena gente de ambas ciudades sobre los presupuestos de la broma pero, oiga, yo es que los escucho y todo es encenderme. Que si uno pone sobre la mesa 800.000 mil euros en bombillas, el otro sube a 3 millones. De euros. En bombillas, Led, por supuesto, que ambos están muy preocupados por el clima y otras hierbas... Disculpen que se me salten las lágrimas (no sé si de gracia o de pena) pero hay tanto donde invertir, tantas necesidades que paliar, que me obnubilan tantas pocas luces... Pero seré yo, padre, que ni ahora, ni el pasado año, con la polémica en nuestra ciudad, considero que el alumbrado navideño se tenga que convertir en la portada de la Feria de Abril.