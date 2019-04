Pobreza y altruismo, condenas del artista portuense

Dijo Federico García Lorca: "El teatro tiene que imponerse al público, y no al público en el teatro... La palabra 'Arte' debe escribirse en todas partes, en el auditorio y en los camerinos, antes de que la palabra 'Negocios' se escriba allí".

Es cierto que cuando el dinero toma la palabra, la espontaneidad y el arte se silencian pero de arte no se come.

Nuestra ciudad, conocida entre otras cosas históricamente por la calidad de su arte, parece que no quiere ver ni oír lo que con su palmares artístico actual está sucediendo desde hace algunos años.

Nuestro teatro vale un capital abrirlo y en raras ocasiones se cede a artistas locales, y a lo sumo, se hace a asociaciones u órganos de presión que pudieran salir luego en prensa a criticar la gestión del gobierno en curso no sin antes mantener largas negociaciones y poner todas las trabas habidas y por haber para que el espectáculo en cuestión genere dinero a su autor y sus intérpretes.

Nuestras cantantes de copla, diseñadores, dramaturgos, poetas y músicos, a los cuales he tenido la oportunidad de entrevistar o con los que he colaborado en alguna ocasión están condenados, parece que eternamente por la política local, a satisfacer sus necesidades artísticas y expresivas en carteles de eventos benéficos organizados casi en el cien por cien de ocasiones, por asociaciones, hermandades o peñas de la ciudad y nunca por el Ayuntamiento.

Nuestro gobierno municipal en vez de adecentar y equipar de un buen equipo de sonido e iluminación de calidad alguno de nuestros edificios municipales para que el joven creador o intérprete pueda alquilarlo por un precio asequible para organizar su espectáculo y obtener beneficios para poder mejorar su economía e invertir en proyectos cada vez mayores, siempre ha " clavado la puntilla" no solo no equipando ni cediendo sus espacios para dichos eventos, sino dificultando la remuneración de artistas invitándolos solo a eventos de forma gratuita y no remunerada.

No seré yo precisamente quien diga que aquel que no cobre no debería participar en nada, puesto que soy el primero que colabora en numerosos eventos de entidades sin ánimo de lucro para contribuir a sus causas, pero si jamás remuneramos a nuestros artistas ¿ Cómo van a dar salida a sus creaciones?. Y lo que es más grave aún, si solamente los invitamos y llamamos para eventos sin dinero de por medio ¿cómo vamos a retenerlos en El Puerto o pretender que inviertan en presentar sus obras en la ciudad?

No es lógico que a nuestros cantantes, músicos, bailaoras, etcétera solo se les pueda ver en galas o fiestas de hermandades o asociaciones. En definitiva, si nuestro Ayuntamiento no mima a nuestros artistas y comunicadores dándoles valor a sus obras y sólo los utilizan para no gastarse un euro en cultura o fiestas, o para mantener una radio municipal, mal futuro le espera al abanico artístico de la ciudad, al cual solo le quedan tres opciones históricas: irse a presentar y comercializar sus creaciones lejos de El Puerto de Santa María, dejar de crear o comunicar y dedicarse a otras cuestiones o asumir que nunca cobrará nada por ninguno de sus trabajos y que haga lo que haga, el altruismo y la pobreza serán, no sus elecciones personales, sino sus eternas condenas.