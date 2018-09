Pobre padre que estás en el cielo

La Teresa podemita se ha cagado en Dios. A la Teresa podemita no le interesa ni Dios ni la iglesia, ni el Dios de sus votantes, ni las cofradías, sólo el insulto adobado como libertad de expresión. Justamente como libertad de expresión. No como blasfemia. Que es lo que fue.

Mal hablada Teresa: usted se caga en Dios, ese Dios que, en latín es Deus, y que a su vez en la mitología comparada de Müller, proviene de la raíz protoindoeuropea deiwos-diewos, brillo, resplandor, al igual que el sánscrito deva, ser celestial, dios que hace referencia a una deidad suprema. La raíz deyw, sánscrita, nos proporcionará el vocablo latino dies, parte luminosa del día que dará nombre a la diosa Diana. O sea, que cagando en die, más de lo mismo.

En principio, como su defecación es según la prensa, en Dios, se está usted ciscando en el bajaísmo, cristianismo, islamismo, judaísmo, krisnaísmo y sijismo. Que con religiones monoteístas con un Dios todopoderoso.

Creo que los políticos soberbios y soberbias ignoran que tras la revolución francesa, atea pura, el propio Napoleón tuvo que concordar con la Santa Sede el credo, pues el general sabía que si no respetaba a los creyentes, se cuestionaría su liderazgo. ¿Tan segura está usted del suyo?

A no ser, claro, que Dios sea sólo para usted el Dios católico. Entonces mezcla, me temo, las churras con las merinas, los panes con los peces. El poeta más banalizado del mundo y anticlerical, Antonio Machado, nunca insultó a Dios. Durante la guerra, ésa que os empeñáis en resucitar, hubo poetas marxistas que unieron el marxismo a la religiosidad. León Felipe, muerto en el exilio, jamás abominó de Cristo: Se ve dolor y respeto: "y la oración muerta que van contando las avellanas horadadas de los rosarios. Dios, la fuerza original y creadora, se ha ido de este mundo y todo se ha quedado sin substancia".

César Vallejo, el de España, aparta de mí ése cáliz, muerto un viernes Santo, le rezará así: "Padre polvo que subes de España, Dios te salve libere y corone, padre polvo que asciendes del alma".

Creo que su litigio personal, además, se mece en sus insultos. Usted cuando gobierna nos representa a todos los gobernados. A todos los cofrades, a todos los siesos, a…todas….también.

Lo que no sé, si sabe, es que creer es cada vez más duro. Y que mi fe se refuerza con el ataque anticlerical, con el odio ateo. Si Dios no existe, ¿ cómo lo vituperáis aún?

Me apena ver que con su cagada, fructifica la fe en la memoria colectiva. De Podemos se aprende más cada día. Y dudo mucho de ese sentido común que dice poseer, lo sea. Me quedo con Vallejo, peruano y comunista cuando escribe: Siento a Dios que camina / tan en mí, con la tarde y con el mar. / Con él nos vamos juntos. Anochece. / Con él anochecemos, Orfandad... Al menos nos respeta. Claro que fueron grandes poetas, y no como ahora.