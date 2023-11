Pobre Gavi. Todos los jugadores se han lesionado a lo largo de la historia de esto, aparentemente frívolo, que llamamos fútbol, furbo (fonética standard-calle-Botica) o el debilitadísimo balompié, de tan escasa raigambre en el habla española. Pobre Gavi, porque, aunque nadie puede prever (nunca preveer*), una lesión, es muy cierto, asimismo, que cuanto más a la fuente de De la Fuente el cántaro va, más posibilidades tiene de romperse. Y las piernas de Gavi, han jugado todos los partidos, todos los minutos, lo cual es una estupidez o temeridad, dado que España ya tenía el plácet para ser campeona de grupo. Todos los jugadores han descansado, hasta el monstruo Rodrigo. ¿Por qué este bebé futbolero no podía descansar, señor de la Fuente? Enigma de los entrenadores. No nos duele la lesión de esta fiera de Los Palacios, el Niño Jabalí, lo llama un conocido, porque sea de éste o de aquel equipo, sino porque en ese momento de la fractura sólo era un jugador que defendía la camisa de España, y cuando esto sucede, ya es de los nuestros, ya es de todos. Sea como se llame y juegue donde lo haga. Indefectiblemente.

Porque. además, al verdadero amante del fútbol, le duele cuando un jugador “se rompe”, como escriben los plumillas de esto. Duele la lesión de Gavi, duele el hombro de Bellingham, el otro entradón que le hicieron al lenguaraz Vinicius, lo de Oyarzábal, etcétera.

Pero recojo del maestro Relaño los siguientes datos: lo partidos que habían hecho otras celebridades de nuestro fútbol a su misma edad, y el resultado resulta estremecedor: Gavi, 148 partidos Raúl, 105; Cristiano, 88; Torres, 79; Messi, 62; Xavi, 47, e Iniesta 15. El de Gavi es, desde luego, un caso de precocidad, pero los que aparecen tras él también fueron niños avanzadísimos. De todos modos la explotación del andaluz es abrumadora.

Pasando a otro terreno y tomando datos de Relaño, hallamos cómo entre Vinicius y Rodrygo han logrado tres de los 23 goles que lleva el Real Madrid en Liga (13%), registro muy por debajo de los 10 que lleva Bellingham (43,7%) y de los cinco de Joselu (21,7%). El inglés marca un gol cada partido, grosso modo, el gallego, cada 130, mientras que Vinicius necesita 312 minutos para ver puerta esta temporada y Rodrygo se va a los 872. Datos que descubren la escasa efectividad de la pareja brasileña en lo que llevamos de lapso.

Volvió Pedri y el Barça terminó encontrando la luz, oscura, desde luego, pero luz, o sea, 3 puntacos en Anoeta. Pero si no llega a ser por Stegen… La testa de Araújo resultó salvadora. Again.

Entre los de abajo, Lucas Boyé me parece el 9 ideal para Sergio. Veo equipos, incluso con menos puntos que el Glorioso, cuyo juego, no diré que me subyuguen, pero sí que me distraen más o, al menos, les veo más “corpus” de equipo, más peligro arriba que a este Glorioso, que si no se enmienda, lo veo para UCI. Endémico mal el del Glorioso en su recorrido primerdivisionario es el ser el menos goleador de la liga año tras año. ¿Para qué vinieron Maxi Gómez, Guardiola, Roger, sino para meter goles? Si no, bye, bye. Relleno inútil. Plantilla con antigüedades de Enrique de las Marinas, que no aportan nada, mas cobran. No señalo, pero si la cosa sigue así, no habrá más remedio que señalar. Estamos hablando del Glorioso, señores.