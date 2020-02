Pleno municipal

Hacía tiempo que no iba a un Pleno del ayuntamiento. El pasado miércoles se abordaban dos puntos en los que ha trabajado Ecologistas en Acción, y pedí intervenir. Fue largo, tedioso y bastante poco operativo. Caras nuevas, pero formas antiguas. La oposición pidiendo que el gobierno haga lo que ellos no hicieron cuando gobernaban, y el equipo de gobierno no haciendo lo que prometieron cuando estaban en la oposición.

El portavoz del PP acusó a la oposición de “venir al Pleno a hacer política”; ¡un representante político en un órgano político acusa a otros de hacer política! ¡Un genio!

He visto por vez primera a los representantes de Vox en acción. Kafkiana fue su propuesta de solidaridad con las víctimas del Holocausto, en la que se negaron a incluir a los miles de españoles asesinados en los campos de exterminio nazis. ¡Muy patriotas! Y copiando los bulos de sus jefes de fila siguen con la cantinela de que educar en valores democráticos es adoctrinar.

La oposición de izquierda actúa como si no hubiera estado en el gobierno cuatro años. Una gestión desdibujada y plana, sin resultados tangibles; una mera continuidad de los anteriores mandatos del PP.Intervine para advertir que se estaban incumpliendo contratos del ayuntamiento con empresas privadas para la gestión de servicios fundamentales, como es el abastecimiento y depuración del agua. Contratos millonarios que el ayuntamiento no inspecciona ni controla. En el Pleno quedó claro la incapacidad municipal para supervisar los contratos con las concesionarias, ¡y lo reconocen como si nada! Se paga a las contratas, pero se desconoce si cumplen lo contratado; y cuando se detectan incumplimientos graves, el ayuntamiento es también incapaz de expedientarlas y sancionarlas tal y como determinan las cláusulas de esos contratos, que la mayoría de munícipes ni conoce. Inutilidad total con grave menoscabo del erario público, o sea, de nuestro dinero.

Y la mayoría de concejales y concejalas sin reaccionar, como si no les incumbiera. Parecen incapaces de entender la gravedad de estos hechos, que pueden conllevar responsabilidades penales. Les recordé que ya teníamos una lamentable lista de ex ALCALDES y ex concejales imputados, procesados, o ya inhabilitados. Una negra historia que puede repetirse.