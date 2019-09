¿Pleno o circo?

El miércoles se celebraba en el Ayuntamiento el primer pleno ordinario de este nuevo mandato. Pese a los buenos deseos iniciales de unos y otros, y pese a las reiteradas declaraciones grandilocuentes que hablan, desde una y otra parte, del deseo de llegar a acuerdos y de que reine el consenso, lo cierto es que como quedó bien claro en la sesión estos buenos deseos se quedan solo en eso y la realidad, tozuda, sigue avanzando por el camino del desencuentro.

No hay que olvidar que el gobierno de PP y Ciudadanos está en minoría y hasta la fecha Vox ha estado más por alinearse con el resto de la oposición que con los que podrían ser sus socios naturales.Quienes asistimos al pleno del miércoles llegamos a sentir vergüenza por el lamentable espectáculo que allí se vivió, yo al menos la sentí, y también más de un concejal que no salía de su asombro.

Yo no quiero que los plenos sean un un circo. No quiero que quienes acudan como público se comporten de forma irrespetuosa sin dejar hablar a los concejales. No quiero que haya ediles de la oposición que falten al respeto o ninguneen, como estrategia, a los portavoces legítimamente elegidos por sus partidos. Y tampoco quiero que haya portavoces que salten a la primera de cambio y se líen a gritos con sus adversarios.

No sé si será mucho pedir, pero me parece que se puede hablar de todo y se pueden expresar opiniones diversas dentro de un orden y con unas mínimas normas de convivencia.

Acabamos de comenzar una nueva etapa y por el bien de El Puerto, unos y otros deben hacer un esfuerzo. La crispación que se vivió en este primer pleno de los largos no puede ser la tónica general de un mandato en el que hay tanto por hacer. Hay un Plan Especial del Centro Histórico que poner en marcha, hay unos presupuestos municipales por consensuar y aprobar, hay un elevado número de desempleados en El Puerto que esperan soluciones y cientos de asuntos que requieren de acuerdos entre todos los partidos. ¿De verdad vamos a convertir los plenos en un patio de vecinos mal avenidos?

Esperemos que esta primera experiencia no sea la norma y que los partidos -sobre todo PP y PSOE- reflexionen. Que ya somos mayorcitos.