La Plaza de tu infancia

Tendría yo unos doce años cuando mi madre empezó a enviarme a hacer la compra al mercado central de abastos de San Fernando, también llamado La Plaza. Estaba a apenas tres o cuatro minutos de nuestro piso en la Calle Arenal, así que iba y venía sin dificultad. Yo era un niño grandote que cargaba sin demasiado esfuerzo los bolsones de fruta y verdura. Recuerdo que mi madre me daba anotada en un pequeño papel la lista de la compra, con las piezas y su peso, para que no me olvidara de nada o hiciera como mi padre, que iba a comprar manzanas y traía peras, que le gustaban más. El mercado, en aquella época de los años ochenta, estaba siempre de bote en bote. Nosotros comprábamos en varios puestos, pero sobre todo en los del Kiki -frutas y verduras-, en el del Curro -la carne- y en Joselito Asensio, q.e.p.d., -el pescado-. A veces les éramos infieles, pero bueno, cuando uno abre un puesto de cara al público acaba blindándose a este tipo de decepciones menores.

A finales de noviembre el mercado era engalanado por sus habitantes para ofrecer una bella versión de los Tosantos: las gallinas disfrazadas, cabezas de cerdo mirándote fijamente, y besugo con carteles gigantes que incluían ácidos comentarios de tipo político e incluso erótico. Es cierto que aun hoy se sigue celebrando la festividad de Todos Los Santos -vulgo, Halloween-, pero La Plaza cada vez tiene menos almas y más fantasmas.

Quisiera brindar esta bala de plata a los valientes que defienden sus puestos en la nueva y reformada Plaza. Son minoristas, gentes esforzadas y trabajadoras que juntan, miguita a miguita, los ahorros de toda una vida vendiendo su género como bien pueden. Pienso en Nico, por poner un ejemplo, carnicero de la vieja escuela, que despacha con máxima cordialidad a pesar de que el aire acondicionado general que paga lleva averiado varias semanas. Algunas comparaciones son siempre más odiosas que otras, y ahora que tenemos un tranvía que facilita el tránsito interpoblacional, más aún. El mercado central de Cádiz es chulo y el de Chiclana es una maravilla: difícil ver un puesto vacío o desocupado. Oferta todo tipo de alimentos de tierra mar y aire, se ven colas de gente por doquier; el mismo producto o calidad que encontramos en San Fernando sobre un aparcamiento a reventar de gente que acude a hacer la compra del día o de la semana y dar una vuelta por la calle la Vega.

Algo así hay que conseguir en la Isla, darle un novísimo impulso a ese mercado central casado con los gastronómico del que se oyó hablar en su día, propiciar que los puestos estén ocupados y repletos de consumidores, y que los visitantes dispongan de un parking de precios decentes que les permitan dar una vuelta por el casco urbano. Esta coda ya la conocemos: si no cuidamos de lo nuestro, se pierde o se muda. Uno de los principales desafíos que tiene por delante el renovado equipo de gobierno debe de ser este: volver a otorgar a los isleños la plaza de su infancia, con todos sus aliños.