Ya tengo una edad. Lo digo porque siempre he oído que los isleños le decían a la Plaza del Rey la Plaza del Rey. ¿De qué Rey? Ni idea, del reinante, de todos. Y que en el centro de la plaza no hubo una estatua del Rey, el Rey que fuera, nunca. Supe que durante la República le cambiaron el nombre por el de Plaza de la República o de la Constitución, y que durante el franquismo también (1939-1975), no estoy seguro, creo que su nombre fue Plaza de España. De hecho unos azulejos lo reflejaban en la fachada, partido uno de ellos, por cierto. El Güichi de Carlos es el lugar perfecto en donde encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que nos podemos hacer sobre el pasado de la Real Isla de Leon, y de San Fernando. Como este misterio. Los vecinos de la ciudad, durante decenas y decenas de años, han llamado a la plaza principal de la ciudad "del Rey" y no han erigido estatua alguna, ni ecuestre ni no ecuestre de Rey alguno. La que recién acaban de retirar del espacio público de La Isla, como es sabido, es la del Capitán General don José Enrique Varela Iglesias, Hijo Predilecto de San Fernando, que allí estuvo, en el centro de la plaza del Rey, desde 1947 a 2022…

He visto en las páginas del Diario una foto de la alcaldesa mostrando una tapa de hierro en la plaza casi ultimada con una efigie del Rey Carlos III, que para mí es el que debería tener más puntos para que su estatua en bronce estuviera en un lugar preeminente de la plaza actual. La Plaza del Rey bien podría llamarse Plaza del Rey Carlos III. El conocido como Rey Alcalde, que vino de Nápoles para un reinado excepcional, una isla de progreso y libertad en una España atormentada por sus líos internos y por todo lo centrífugo que nos corroe desde siempre. El verdadero progreso y desarrollo de la ciudad se debió a este reinado y a este Rey. Un buen escultor debería tener el encargo para poner en bronce al Rey Alcalde en lo alto de las escalinatas del edificio consistorial. Preside la plaza y da la bienvenida a quienes se alleguen al magnífico palacio municipal. Sería muy bonito, la verdad, y se le haría justicia a un Rey espléndido que puso los ojos en la Real Isla de León destinándola preferentemente a la Defensa del Reino de España, la ciudad-albergue de la fuerza naval y de la Infantería de Marina por cuyo conducto accedimos a la excelencia en la Ciencia, la Matemática, la Astronomía y Navegación, la Medicina y el músculo de la nación contra los enemigos. Por favor, miren esto.