Plantilla en formación

Vuelve el Cádiz a los entrenamientos. Tengamos paciencia. Los clubes de la Liga1/2/3 no pueden cerrar sus plantillas a principios de julio. Deben contar con una base para empezar, que después se ajusta, según el mercado. Hasta Florentino Pérez aguanta el último tirón de agosto. A última hora surgen oportunidades, puede que incluso gangas. Por desgracia, se trata a los jugadores como mercancía, que se puede comprar o vender según las circunstancias. Los primeros que tratan así a los futbolistas son sus representantes. Algunas veces se pasan de listos y se les queda la cara de tontos. Por ahora, los fichajes del Cádiz están en una línea de ajustarse a la realidad.

Puede sorprender que hayan fichado a Carmona y Matos, los dos laterales del Sevilla Atlético. Son futbolistas jóvenes pero con experiencia en una de las mejores canteras de España. Recuerden que sólo Barcelona y Sevilla tenían a sus filiales en la Liga 1/2/3 y ambos descendieron. Son dos laterales acostumbrados a subir la banda, con una alegría ajena al cerverismo. Carmona había sonado en algunas ocasiones para el primer equipo del Sevilla y Matos debutó en Primera. Pueden ser dos buenos fichajes, si cuajan.

En los mensajes de Carrillo con sus ex compañeros ha sonado el nombre de otro sevillista, Borja Lasso, al que se vinculaba con el traspaso de Alvarito. A Borja Lasso lo quiere ver el entrenador del Sevilla, Pablo Machín, en la pretemporada, por si se queda en el primer equipo. En el Cádiz sería titular seguro (bueno, casi seguro), como lo fue cuando llegó la temporada pasada en Osasuna, a petición del entrenador Diego Martínez, que ahora está en Granada.

Más crudo parece lo del ataque. Se supone que Carrillo se queda, a la vista de sus mensajes. Del Lugo ha llegado Mario Barco, y allí se ha ido Jona. Diferentes estilos. Mario Barco es un delantero de los que gustan a Cervera. Pero el ariete goleador no será él, y está por llegar. Tampoco sabemos qué pasará con los extremos, según los casos de Salvi y Álvaro. Si se van, la capacidad de equivocarse es ninguna. Cordero debe acertar sí o sí.

Habrá que esperar con las fantasías de Ortuño y Aketxe, en la Operación Nostalgia. Hay que tener cuidado con las bajas y las cesiones, así como con la cantera. Puede pasar como al Barcelona, que dejó ir a Thiago Alcántara, y ahora lo querrían fichar, pero es muy caro. No se le debería dar la baja definitiva a Dani Romera, un futbolista con margen para progresar y para jugar de otro modo. Tampoco se debería ceder a Manu Vallejo, a sus 21 años, al menos sin antes darle la oportunidad que se ha ganado, tras marcar goles a porrillo en el filial, a pesar de que no es un ariete. Si no se adapta, pues entonces se le cede. Lo mismo con algunos compañeros. Y tampoco se debe cometer el error de debilitar al Cádiz B. Deben reforzarlo para intentarlo de nuevo.

Nadie es insustituible, por descontado. Hasta Cristiano Ronaldo tiene fecha de caducidad para las buenas operaciones. Esta temporada el Cádiz necesitará una plantilla mejor que la anterior, porque los rivales serán de más calidad. Fichar sin precipitarse, pero sin dormirse, sabiendo que deben formar un Cádiz muy competitivo.