Piensa en los cambios

Patricia Cavada está pensando ya en los cambios que tiene pensado hacer en la próxima lista electoral. Los cambios que tiene que hacer para revalidar el gobierno. Aunque cree que ya ha hecho méritos suficientes para continuar, la alcaldesa sabe que tiene por delante un horizonte complicado. Empiezan, pues, lo tiempos complejos. Más que nada porque no puede traslucirse nada, sus delegados deben trabajar esforzadamente como si fueran a seguir al frente de las delegaciones. Lo de Cádiz no puede ocurrir en San Fernando. Lo del grupo socialista de Cádiz en el Ayuntamiento. Es una imagen pésima de división y enfrentamiento. De larga tradición en el PSOE. En sus dos mandatos, Patricia ha conseguido que no haya surgido una figura alternativa a su liderazgo. El sanchismo, en la Isla, ha sido derrotado completamente. Digo que por ese lado, nadie le va a restar protagonismo. Su poder político/territorial de cara a la corriente mayoritaria es un freno a cualquier tentación de remoción de su cargo. Es un hecho paralelo a lo que ocurre en el otro gran partido isleño, el PP. Nadie hay que pueda quitar a Pepe Loaiza de encabezar el cartel y dirigir el partido si Loaiza no quiere. Entre otras razones porque, realmente, no hay nadie. El otro partido que fue y ahora está en el ensayo de acierto/error de embarcarse en la aventura de los anticapitalistas y antisistemas, con Teresa Rodríguez a la cabeza, envuelta en la blancayverde, está obligado a solucionar el problema Romero, al que tendrán que despedir para despejar un horizonte de derrotas. Ocurre que sólo ha emergido la figura de Lolo Picardo, que deberá medir bien lo que decida en esa plataforma con los anticapitalistas y demás compañeros mártires. Pero en esto, Patricia Cavada no piensa demasiado. Siente que es un mundo raro de ambiciones confusas y sin un verdadero proyecto de ciudad, que lo tiene ella en exclusividad tras ocho años de alcaldesa y su experiencia paciente y determinada. Los de Podemos que no están en el invento de Teresa Rodríguez, y los de Izquierda Unida, si la famosa plataforma de Yolanda Díaz, esa nueva transversalidad, cuaja en San Fernando, serían, en todo caso, quienes darían a Patricia los votos que pudieran restarle. En todo esto está pensando ahora, junto a los cambios. Junto a la aparición de algún problema chungo. Porque necesita una mayoría absoluta sobre todas las cosas, a la vista de lo que le puede ocurrir a sus socios actuales de Ciudadanos, de una discreción exquisita, de un no querer estorbar extraordinario. Aunque les cueste la desaparición del mapa local. Es esto cruel de la política pero absolutamente necesario. Consiste en darle a los ciudadanos, cada cuatro años, la posibilidad de quitar o poner, de bajar o subir. A los que nos quieren gobernar.