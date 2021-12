Piedras en la memoria

De jovencito ya me interesaban estas cosas de las piedras antiguas, y a veces soñaba despierto que durante una de mis excursiones por el Cerro en busca de cristales perfectos de cuarzo, me topaba de improviso con un pico de mármol que resultaba finalmente ser una cornisa del Templo de Melkart Hércules. Coincidían esas ensoñaciones de pequeño explorador con la publicación de noticias sobre hallazgos arqueológicos en esa zona, tal vez en el Diario, quizá en El Mirador.

Imagínense, pues, mi alborozo ante las informaciones sobre el posible emplazamiento de aquel mítico santuario en las alturas de mis correrías juveniles o bajo las mismas aguas de los caños donde mi padre intentó enseñarme a nadar, sin conseguirlo por mi pánico a las corrientes y supuestos remolinos mortales.

La capacidad de dejar volar la imaginación no la he perdido, hasta el punto de que ya puedo ver el templo surgir de las aguas o aflorar bajo los terrones tras los intensos trabajos que serían necesarios durante años. Por este tipo de cosas es por las que me pesa la edad y el futuro acortado que depara, aunque quién sabe, a lo mejor veo las milenarias piedras visitables antes que el tranvía circular por la calle Real de manera regular.

El amor por la Historia debería ser uno de los criterios por los que discernir la verdadera humanidad de un ser bípedo, pienso, y si ese amor se trasladara a toda una comunidad y sus dirigentes, creo que no la habría más fuerte. Pero, qué quieren, no albergo muchas esperanzas en torno a esto. Es un pesimismo basado en la experiencia. Siempre me viene a la mente el hallazgo hace unos años, precisamente en las cercanías del Cerro de los Mártires, de los restos claros de un poblado de la Edad del Bronce, con llamativas tumbas sobre todas las cuales destacaba la que en seguida se llamó como la de "Los Amantes" por los dos cuerpos entrelazados que aparecieron en ella. Sobre su historia, su memoria y sus miles de años abrazados se extiende ahora un verde y enterrador campo de hockey hierba.