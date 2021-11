Pichincha es una provincia de Ecuador. Allí nació Tarquino, un jugador que estuvo en el Cádiz, según recoge Epaminondas en su libro "La historia inventada del Cádiz". Tarquino era central en la época en la que se jugaba con un central y un líbero. La afición le conocía como Pichincha. No era titular pero cuando salía cumplía bien.

En uno de los partidos que disputó, el Cádiz ya había hecho los dos cambios y se lesionó el portero. Pichincha se puso los guantes. El marcador iba empate a cero, el Cádiz con uno menos y quedaba media hora. Pichincha lo paró todo. Acabando el partido el árbitro pitó penalti en contra del Cádiz. Pichincha bajo los palos. Paró el penalti. Empate a cero.

El titular seguía lesionado y le pidieron a Pichincha que siguiera de portero. No quería. Él era central. Sin embargo, aceptó, pero solo una vez más.

Otra actuación excepcional. Paró todo. Portería a cero. Esta vez no paró un penalti, sino dos. Los medios decían: "ha nacido un portero". Tarquino no estaba contento. No atendió a la prensa. No quería ser portero.

El Cádiz le insistió para el siguiente partido. "Solo uno más y nunca volveré a ser portero", dijo Pichincha. Un partido importante contra el líder. A los diez minutos el Cádiz se quedó con un jugador menos por expulsión. A la media hora eran dos jugadores menos. Ese día Pichincha paró lo imparable. Paró todo y más. Cada vez que parecía que el balón entraba, salía una mano, unos dedos o un pie de Pichincha que lo impedía. "Pichincha Colosal" gritaba la afición. El Cádiz ganó uno a cero.

La selección de Ecuador le convocó como portero esa semana. Pero Pichincha, Tarquino, no quería ser portero. No se divertía en esa posición. Ese día dejó el fútbol. Era un jugador con personalidad.