Pescador de firmas

He leído que ese clérigo gaditano que se había rebelado contra el Papa Francisco se ha echado atrás y ya no recoge firmas. Hombre, este pontífice no es santo de mi devoción. Demasiado moderno para la Santa Madre Iglesia. Pero hay otros asuntos para los que recogería firmas antes que para oponerme a las ocurrencias del papa argentino. Y a este cura de la diócesis le rogaría que siguiera en su empeño recaudatorio de rúbricas para, por ejemplo, pedir que el Carnaval se celebre en la playa de Cortadura, que allí hay mucho sitio para el esparcimiento de las bestias. Así quedaría expedito el casco antiguo para la Cuaresma. O para prohibir el acceso a las iglesias de todas aquellas personas que canten en el Falla, que ya tienen ellas su ‘templo’, como de forma tan pretenciosa le llaman en sus ripios malsonantes. También para exigir controles de sanidad a esas freidoras de los bares que funcionan en Carnaval y cuyos aceites no se renuevan desde 1984. O para que Asuntos Sociales investigue si es idóneo que un niño crezca viendo a su padre borracho en una batea o bien orinando en una casapuerta de la calle Sagasta mientras se sujeta con dificultad un gorro de mejicano. Se me ocurre otra campaña: una para impedir que en las bodas religiosas canten coros de Carnaval eso que llaman (qué blasfemia) Misa Típica Gaditana. El que se quiera casar que escuche mientras comulgue ‘Pescador de hombres’ en vez del cuplé de ‘Los jardineros botánicos’. “Tuuuuú has venido a la orillaaaa...”.