Somos buenos, pacientes, sensatos. Los cañaíllas. Ni díscolos ni levantiscos. No nos encrespamos, mucho menos nos tiramos al monte. Somos pacientes hasta la extenuación. Nuestra vecindad con la Armada, que sabe todo de sacrificios (siempre recomiendo la lectura de Sotavento, la maravillosa novela del inolvidable Luis Berenguer que cuenta la penuria de las familias de Marina, héroes lejanos y pobres), que siempre fueron de hasta la última gota de sangre, puede que nos haya influido. Creemos en la jerarquía, respetamos la autoridad. Eso no configura, necesariamente, una mentalidad conservadora sino un modo de vivir la vida social y política desde la paciencia, la calma y la templanza. Bien, pero ¿a qué tanto preámbulo? Sencillo: el Puente de Hierro. Al que habría que aplicarle algún sistema de pesas y medidas, y presentar los resultados, alcaldesa, en el despacho conveniente, sea parlamentario o sea oficial, gubernamental. Porque, hoy día, con los sistemas de grabación se podría mostrar una "bonita" película de las horas puntas de entrada y salida por el puente que nos lleva, y nos trae, a/de la Carraca. Y a la Bazán, claro. Las colas de coches se alargan y eternizan sin que, que se sepa, exista un proyecto de ampliación o desdoble de ese viejo puente de hierro. Es que pasan los años y los años y no se hace nada. Un poco como tantas cosas pero más. Digo el trenvía por la calle Real, el juicio de la Caja Municipal, la reforma de los Tres Caminos y el conjunto de alfileres clavados en la Agenda por la que cobra López Gil, supongo. Digo los grandes proyectos vendidos en los períodos electorales para hacer que luego no se hacen. Y no pasa nada. No es por dar ideas pero si todos los que sufren el estrechamiento del Puente de Hierro se fueran con sus coches a los sitios adecuados y se pararan allí, y bloquearan las comunicaciones de la Bahía, puede que alguien se tomara en serio esta infraestructura que apenas tiene un valor pequeño de infraestructura (vamos, la ampliación del aeropuerto de Barcelona para nada, ni mucho menos, ni la Y vasca, por supuesto). ¿Nos dejan otra opción? Noble virtud la paciencia, "se llega a todo", dice un aforismo francés, con la paciencia se llega a todo. Pero en Francia, debe ser, aquí la paciencia tiende a convertirse en infinita. De ahí lo de Camilo José, el que aguanta gana. Más de diez años esperando el tranvía, 30 años esperamos el Museo a Camarón, y lo de la famosa Agenda de López Gil, que no nos han dicho qué contiene ni sabemos si se ha interesado Loaiza en conocerla. Pesas y medidas para el Puente de Hierro, alcaldesa. Un buen vídeo del atolladero, los números de los coches que pasan todos los días. En el sitio adecuado.