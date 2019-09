El otro día escuchaba en la radio a dos políticos acusándose mutuamente de mentir. Nada nuevo. La noticia era noticia porque se trataba del líder de una formación y un reciente desertor de la misma; pero en realidad, los protagonistas aquí son lo de menos. Lo que importa (al menos a mí) es el contenido de la discrepancia: uno decía que su ex jefe le había retirado el saludo, y ni siquiera se dignó a hablarle tras la muerte de su padre; mientras que el otro aseguraba que le dio el pésame. ¿En serio estamos en esto?

Que no estamos ante un hecho interpretable, que hablamos de un pésame: ¿se lo dio o no? Y ojo, que me da igual que lo hiciera (me parece un gesto feo, igual que me rechina que se utilice la muerte de un familiar en una discusión pública, pero este es otro debate), lo que me llama la atención es que se pueda polemizar sobre algo que solo puede ser verdad o mentira.

Al final la explicación a la polémica fue que pésame hubo, pero no en persona, sino por whatsapp.

Todo esto, además de unos cuantos resoplidos, me provoca varias reflexiones.

Por un lado, que a ver cómo nos fiamos de gente que con tal de no reconocer un error es capaz de enredarse en estas polémicas. Por otro, que los políticos deberían hacerse mirar su adición al móvil. Yo les limitaría el tiempo de uso diario, como a los adolescentes. Porque como ellos, se ve que no han sido capaces de comprender que las relaciones virtuales no pueden sustituir al contacto personal.

Si fallece el familiar de un antiguo colega, por mucho que os hayáis distanciado, cuando te lo cruces por un pasillo, dale el pésame. Si estás negociando la formación de un gobierno, te surgen dudas y quieres respuestas rápidas porque se acaba el tiempo y si no lo mismo tienes que convocar nuevas elecciones, pues no mandes un mensajito y te quedes mirando la pantalla hasta que aparezca el tick azul, ¡llama! Si tienes que lanzar una alerta sanitaria, no esperes a que el resto de administraciones se entere por lo que tú digas en medios o en redes, ¡llama! Qué daño nos está haciendo la tarifa plana de datos.