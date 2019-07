Perspectivas del verano

Aunque en Cádiz capital, gracias a los cruceros turísticos, en los que barcos de gran tonelaje y cuidado aspecto exterior, procuran a la ciudad una concurrencia que la anima y parece doblar al número de sus habitantes residenciados, en cambio, para algunos lugares de la provincia, sobre todo para El Puerto de Santa María y ocasionalmente Jerez, no lucen por igual las perspectivas turísticas de este verano.

No sé si como revulsivo o como diagnóstico, después del éxito del Puerto de Santa María, como ciudad de veraneo y turística (urbanizaciones, hoteles, restaurantes, playas y campos de golf) su acentuada decadencia a partir de los años 90 del siglo pasado, motivó que alguien demostrara su pesimista ingenio, llamándola 'El muerto de Santa María'. Parte de razón tenía por el cierre incomprensible de hoteles, campos de golf y descuido total del centro histórico de la ciudad y cuando aún no se había salido de esta crisis, resultó que ahora tiene una de sus playas con aguas contaminadas. En concreto, la de Fuentebravía, aunque afortunadamente esta semana se anunciaba que volvía la bandera verde, por lo que se levanta la prohibición del baño. Confiemos que esa bacteria se conforme con la playa en la que se detectó y no se extienda a las demás, pero como ni al campo, ni al mar, se le pueden poner puertas, nadie está en condiciones de asegurar que esa bacteria contaminante se conforme con la playa en la que apareció y no se extienda a las otras. Por si fuere poco, el alumbrado público en las urbanizaciones de la Costa Oeste no lucía desde hace un par de semanas. Sencillamente porque la compañía eléctrica suministradora ha instalado límites de potencia, para que cuando se produce un exceso del consumo contratado se corta el suministro. El nuevo ayuntamiento soluciona el problema, como debe hacer: contratando mayor potencia.

También desde el punto de vista de un aumento futuro de los turistas que acuden a esta provincia, se encuentra la decisión de la CNMV de informar en contra de la propuesta de AENA de que el Aeropuerto de Jerez, al 33 % de su capacidad potencial, pueda ampliar su pista para su uso por los grandes aviones. No diré que sea fácil el cambio de criterio, pero sí que lo pueden lograr los diligentes y competentes empresarios, miembros de la Asociación de Hoteles de la provincia. Y el cambio de criterio será de justicia porque muchos euros se ingresan por su actividad hotelera, en el erario público, además de dar empleo a ciudadanos (aunque para algunos sea ocasional) ahorrando, además, al mismo erario prestaciones de desempleo.