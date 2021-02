Mientras el Perseverance se acercaba a 20.000 kilómetros por hora a Marte, la fascinación que me había pegado a la pantalla para presenciar en directo esta hazaña empezó a dejar paso a los nervios. Sufrí al ponerme en la piel de aquellas personas que, desde una sala a millones de kilómetros de su obra, contenían la respiración.

Nada he tenido yo que ver con el trabajo de ese grupo de científicos e ingenieros. Pocos días antes, ni siquiera conocía exactamente el objetivo de esta misión. Y sin embargo, en esos minutos previos, me sentí parte del equipo. Experimenté su mismo desasosiego y, segundos después, el alivio, la alegría, y el orgullo. Lo habíamos conseguido.

Sin ser yo seguidora de ningún equipo de fútbol, intuyo que quienes son verdaderos forofos sienten lo mismo en cada partido. De ellos no depende el perder o ganar; menos ahora, que ni siquiera pueden animar en los campos. No han seleccionado a los jugadores, no los han entrenado, no han corrido ni tocado el balón; pero celebran cada victoria como propia y sufren con las derrotas como si fuera, en parte, un fracaso personal.

Si yo -y según los datos de seguimiento del amartizaje, muchas otras personas- me sentí parte del equipo del Perseverance, es porque entendí que se trataba de un reto no solo para quienes habían trabajado activamente en la misión, sino para toda la humanidad. La voluntad de investigar y explorar, los avances y conocimientos que estas misiones puedan traer, serán de todos.

Es una bonita sensación. Acostumbrada a vivir clasificada en compartimentos cada vez más estrechos e incompatibles -mi ideología, mi nacionalidad, mi clase social, mi sexo, mis creencias, mi raza…-, saberme parte de un todo en el que podemos compartir miedos y esperanzas, es alentador.

Una sensación similar despertó al inicio de esta pandemia. Por desgracia, hemos olvidado pronto que deberíamos perseguir el mismo objetivo, dejar a un lado los egoísmos y buscar el éxito compartido.