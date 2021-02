Perímetros

Cuanto más tiempo pasa, más nos hacemos a la nueva rutina, a esa nueva normalidad, a esa normalidad en la que descubrimos un Puerto desconocido, desconocido y oculto que ahora anhelamos. Perimetralmente encerrados, vemos que nos faltarían días para perdernos en los esteros, paseando casi rozando Puerto Real, kilómetros y kilómetros en donde tierra, mar y río se confunden, en donde los pinos hundidos en las tierras de volaera dejan paso a unos esteros cargados de vida y sal.

Si giramos, con Cádiz al fondo, vamos dejando atrás los pinos, que perdidos en las dunas van abriéndose paso hasta la orilla. Paisajes diversos en los que, perimetralmente, descubrimos que nada nos falta.

Corren tiempos difíciles, en donde nuestra forma de vida se ve obligada a cambiar, en donde arrancamos con fuerza para descubrir, con tristeza, que no avanzamos más allá de donde nos dejan. Nuestra normalidad, porque, ya es mas normalidad que novedad, es triste, apenada, pues deja hueco para el recuerdo de quienes nos van dejando. Y aun así, miramos a nuestro alrededor, desconfiados, haciéndonos ilusiones de volver a una vida que ha cambiado, pues nada será igual.

Todo cambio, toda crisis, todo mal momento, deja una impronta, una huella que no se borrará jamás. Ya no podemos pensar en un futuro incierto, porque lo vivimos día a día, descubriendo que no hay días perdidos, ni abrazos rotos, solo hay vida, una vida maravillosa y dura que vivimos en cada segundo que pasa.

Sentado en mi playa, perimetralmente encerrado en mi mismo, descubro que el momento vivido me acerca a mi ciudad. Poco a poco irán pasando los días, lentamente dejaremos atrás el dolor de ahora, para dar paso al siguiente, y la medicina, la única realidad, avanzará para alejarnos de los encierros. Y un día, cuando miremos atrás, volveremos al recuerdo de las restricciones, y buscaremos con afán esos momentos ganados al tiempo, en donde sentarse a la orilla de la playa era todo nuestro confinamiento.