Perfiles falsos

Son los perfiles y las identidades falsas que tanto por internet como a través de las herramientas que ponen a disposición de sus lectores los medios de comunicación al uso, los más cobardes, crueles y desalmados que transitan por el filo de una navaja que en poco tiempo se vuelve contra ellos porque caen en las redes de los buenos. El momento cumbre del desembozo de estos sujetos acontece con la siempre eficaz intervención del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y lo curioso del caso es que piensan que efectivamente nadie sabe quiénes son, cuando la gran mayoría de ellos están más que calados. Algunos, como los que tengo el honor de llevar en la mochila de este alambique son conocidos profesionales de la cosa, que se atreven a mal insultar y descalificar per sé cuando lo que leen les provoca la urticaria que el que suscribe desparrama a conciencia cuando la cuestión lo requiere. Mientras unos damos la cara, otros se esconden debajo de la cama oliendo orinales del siglo pasado. Pero en esta ocasión quiero hacer notar que un tonto con un perfil falso de esos, que por lo escrito y como está escrito muchos sabemos quién lo ha escrito, ha conseguido el efecto contrario al que pretendía al intentar descalificar a una de las mujeres más íntegras que transita por las calles y los barrios de El Puerto. A Milagros Muñoz Gil, Uchi, nadie la va a descubrir a estas alturas de su vida ni como persona ni como dirigente vecinal. Una mujer que el único afán de protagonismo que deja entrever es el servicio desinteresado a sus vecinos sin preguntar ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Una mujer que algo bueno debe estar haciendo cuando tanto políticos de izquierda como de derecha la han puesto como los trapos -según el lugar que ocuparan en cada mandato municipal- por señalar las carencias de nuestra ciudad y exigir las mejoras necesarias para dignificarla. Ella sigue desde la humildad peleando por lo que cree justo y los vecinos le demandan. A ella, no sé a otros, la reciben en los lugares donde se toman decisiones fuera de El Puerto, y parece que eso molesta. Uchi, no necesita más porque todo lo demás le sobra.

manolomorillo@hotmail.com