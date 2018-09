¿Perdone...?

No pretendo pedir perdón, por eso lo pongo entre interrogaciones que, según las normas de educación de toda la vida se emplea cuando alguien no ha oído o entendido lo que se le decía.

En realidad este comentario podría haberlo titulado "Entre comillas" que era -digo bien, era- un detalle de delicadeza cuando se copiaba algo. Ahora ya no se estila, no obstante, como confieso de entrada que copio, las uso porque lo que viene a continuación lo he sacado literalmente de los titulares con que anteayer mismo nos obsequiaba la prensa digital, canalla para tantos si no traducen al pie de a letra lo que ellos piensan. Mas no va por ahí la cosa, sino de poner boca arriba el clima de tranquila felicidad, la plácida confianza en la que vivimos los ciudadanos. Empiezo:

"Villarejo se jactó ante Delgado de montar una red de prostitutas para espiar políticos". ¡No! Sí, siga: "Villarejo confesó graves delitos a la entonces fiscal Delgado sin que la ministra lo denunciase". O este otro eterno sistema ético-vaginal de obtener información privilegiada: "Villarejo, a Delgado: "A gente dura le ponías una chorbita, se la tiraba... y muerto"... ¿A que no está mal para comprender las profundas cavernas de la política actual?

Tampoco tiene desperdicio estas dos perlas: "La Junta de Andalucía obligará a los profesores a recibir clases de feminismo". No se sabe aún si en el programa didáctico aclararán las diferencias entre el tanga y las botas de becerro vuelto o si decirle admirativa y castamente preciosa a una señora que lo sea va a tener prisión permanente revisable. Claro que, frivolidades aparte, más grave es que se airee: "Las defensas de los presuntos alegan que ningún ex alto cargo PUDO parar las irregularidades y el "fondo de reptiles" de los ERE". ¡Así nos está pasando, que confundimos el Estado de Derecho con el coño de la Bernarda!, y esto, por mucho que se trate de disimular, es falta de escuela primaria; ya ven, y con el profesorado obligado a recibir clases de feminismo. Y la penúltima: "Sánchez en 2015: Si alguien de los míos tuviera una sociedad para pagar menos estaría fuera en 24h". Ahora dirá a su tocayo el astronauta: "Bruto, ¿tú también, hijo mío?"

Menos mal que otros muchos titulares sirven para relajarnos, si no qué sería de nosotros, pobres borregos: "Estalla la guerra entre Amaia Montero y Malú. «Me ha llamado gorda»". Por favor, ¿puede consentirse semejante provocación? ¡A los tribunales, que para eso están! Menos mal que a ese mismo nivel leemos "Los secretos de armario de Begoña Gómez". ¡Otra taquicardia más!; como "El misterio del anillo verde de la reina Letizia". ¿Qué tendrá el jodido anillo? ¿No le causa desasosiego? ¡Ay si viviera Agatha Christie!, pero para esos misterios solo nos queda el ex comisario Villarejo, ¡qué pena!

En fin, que no hay que irse al extranjero para distraerse. Y si no entiende nada de lo que nos cuentan, solo tiene que decir, preguntando: ¿Perdone…? Y aguantar mientras pueda. ¡Ofú!