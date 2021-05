Era yo una pipiola en prácticas cuando ya tuve que escribir en alguna ocasión sobre los planes para la recuperación del casco histórico. Durante años, la misma historia volvía de forma recurrente a las redacciones. El plan cambiaba de siglas, cambiaban los alcaldes y sus ediles de Urbanismo, y a quienes teníamos que informar sobre los avances del proyecto -pocos y a trompicones- nos costaba Dios y ayuda encontrar un titular con algo novedoso.

Mientras los trámites se demoraban, la decadencia del centro de El Puerto tomaba velocidad de crucero. Viviendas deterioradas, comercios cerrados, población envejecida…Hoy parece que este periplo llega a buen puerto y podemos contar con un marco que nos permita pensar en la recuperación de la zona.

Sin embargo, no puedo evitar tener una sensación de prudencia, un resquemor que me impide ver con el optimismo que debería un proyecto de futuro como este. Pasar del papel a las calles llevará su tiempo, es evidente. Pero no es ese mi miedo, sino más bien el opuesto: que las ansias de llevar a cabo esta transformación, de rehabilitar, construir, recuperar, nos ciegue ante el objetivo real del plan. Que acabemos trayendo inversiones y proyectos inmobiliarios, y nos olvidemos de la gente.

Porque ese, entiendo, debe ser la motivación última: el centro no será nada sin gente que lo habite, que lo viva, haga sus compras, pasee a sus hijos. Sin embargo, desde que se ha anunciado la aprobación del Peprichye ya hemos conocido la adquisición de un inmueble para ser utilizado como segunda residencia para un empresario extranjero y una promoción de viviendas de las que, al menos parte, se destinarán a alquiler turístico. Desde luego que hay sitio para pisos vacacionales y fincas de veraneo. Pero tenemos que estar alerta si no queremos cambiar un centro decadente por una recreación histórica, limpia y presentable, en la que no cabemos los vecinos.