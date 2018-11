Hay acrónimos que se las traen. El 'Plan de Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno' de El Puerto de Santa María lleva 25 años de tramitación, todo un récord, y ahora se anuncia que se aprobará. Promesa para la próxima legislatura, que obliga a poco.

Se ha presentado en un acto semiclandestino, con invitaciones y exclusiones calculadas, que dice poco de la transparencia debida, ya que sin participación y compromiso ciudadano este plan estará condenado al fracaso. Habría que recordarle al actual equipo de Gobierno que si todavía existe un casco bodeguero excepcional -el primer ensanche industrial del país-, es porque la Plataforma en Defensa de Campo de Guía impidió que se demoliera y se construyeran 5.000 viviendas; un despropósito avalado por Hernán Díaz.

Tenemos un casco urbano con importantes valores patrimoniales, tanto por el número de edificios históricos como por la propia trama urbana, base de lo que fue el diseño urbanístico de multitud de ciudades en la América colonial. En 1980 fue declarado Bien de Interés Cultural. Sin embargo, su estado de conservación deja mucho que desear; muchos de nuestros edificios más emblemáticos, sobre todo las casas palacios de cargadores de Indias, están en ruina.

Da envidia recorrer los cacos urbanos de otras ciudades históricas; se han rehabilitado y peatonalizado, potenciando su actividad comercial, residencial, cultural... En el centro de El Puerto los carteles más numerosos son los de "Se Vende" o "Se Alquila".

La carencia de este plan ha obstaculizado numerosas actuaciones urbanísticas, por muy loables que fueran. Cualquier obra necesitaba una larga tramitación, pasando por la autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Cuando se apruebe el PEPRICHyE será el Ayuntamiento, en base a la normativa de este plan, el que gestionará todas las autorizaciones. ¿Por qué no se ha aprobado antes? En la época de IP, Hernán pensó que el mejor plan era el que no existía; por aquello de poder hacer lo que le diera la gana. Y así nos fue, conflictos y bloqueo total. El PP dejó este Plan en el cajón del olvido; pensaron que no les daría mucho rédito.

Si se aprueba, nuestra envejecida ciudad histórica tendrá una nueva oportunidad; esperemos que se sepa aprovechar.