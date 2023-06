Jornada de ascensos en los principales índices mundiales con los inversores posicionándose entre la resiliencia de la actividad, especialmente en EEUU, y la probabilidad de que la robusta demanda lleve a los bancos centrales occidentales a endurecer el crédito un poco más para garantizar que las tasas de inflación vuelvan al objetivo del 2%.

Ayer, la atención de los inversores estuvo centrada en la intervención de los banqueros centrales en el foro celebrado en Sintra, donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que no descartará dos subidas consecutivas, ya que la política monetaria podría no ser aún lo suficientemente restrictiva y pretende enfriar un mercado laboral estadounidense sorprendentemente resistente.

Por su parte, Christine Lagarde, presidenta del BCE, comentó que no ven evidencias de que la inflación se vaya a estabilizar y por tanto no se plantean suspender las subidas de tipos. Finalmente, el Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, indicó que la entidad tiene que seguir trabajando contra la inflación y que no prevén actualmente una recesión, en parte gracias a la abrupta caída de los precios de la energía.

En este contexto, el Eurostoxx 50 subió un 0,9% y el Íbex 35 se acercó a la barrera de 9.500 puntos. En EEUU, destacó la caída en General Mills, después de que el productor de alimentos diera una guía anual donde espera que las subidas de precios ya no compensen la desaceleración de las ventas a medida que los compradores, reducen el gasto.