Penaltis y Qatar

Cada vez que hay un campeonato de fútbol, pensaba el historiador griego Epaminondas, en el que se resuelven los partidos por penaltis, aparecen las mismas críticas al sistema haciendo referencia a que es una lotería.

Epaminondas no está de acuerdo. Si fuera una cuestión de suerte, se resolverían los partidos mediante el lanzamiento de una moneda al aire. Recuerda Epaminondas, que la tanda de penaltis se inventó en Cádiz, idea de Rafael Ballester, para resolver los empates en el Trofeo Carranza, y fue aplicada por primera vez en 1962 en la final entre el Barcelona y el Zaragoza.

El sistema habitual hasta entonces, reconocido a nivel mundial en caso de empate, era repetir o prorrogar el partido y, si persistía el empate, sortear quién sería el equipo ganador. España se quedó fuera del mundial de Suiza en 1954 por este procedimiento. Tras acabar en empate contra Turquía en Roma, se hizo un sorteo que consistía en extraer un nombre de una copa. Fue el bambino Franco Gemma quien extrajo el nombre de Turquía.

En la semifinal de la Eurocopa de 1968 entre Italia y la Unión Soviética, tras terminar el encuentro en empate, los capitanes de ambos equipos acompañaron al árbitro a los vestuarios para resolver el pase mediante el lanzamiento de una moneda al aire. Salió cara y pasó Italia.

Eso sí que era un sorteo, y solo intervenía el azar. De todas formas, reconoce Epaminondas que, aunque la tanda de penaltis pueda no ser el método más adecuado para resolver los empates, mientras que no se proponga otro sistema mejor, la tanda de penaltis es útil. Por lo menos sirve para determinar que, si un equipo no es capaz de marcar los tres primeros penaltis en tres lanzamientos, como ha hecho España, lo mejor es que se vuelva a casa.