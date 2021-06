Pemán te da alas

últimamente ando ocupada organizando una cumbre entre Biden y Sánchez. Será en el Carrefour de la calle Rochester (Cádiz D.F.). La estrategia: un tapón en la línea de caja, para que Pedro deje de corretear por los pasillos detrás de Joe y puedan intercambiar puntos de vista sobre el importante papel de España en las relaciones con Hispanoamérica y alguna cosa más. Biden podría preguntar: "¿No tienen ustedes comercios propios, que tienen que organizar las cumbres en establecimientos de multinacionales extranjeras?". A lo que Sánchez podría responder: "No alentamos la iniciativa depredadora y extractiva de la clase media española; es más, estamos activamente implicados en la caza y captura del autónomo español". "Pero -podría objetar Biden-, ¿y qué van a hacer si toda esa gente deja de pagar impuestos y se va al paro?". "No problem -contestaría Peter-. La Unión Europea nos envía fondos estructurales". "Observo, Míster Pedro, que casi todos los empleados de este establecimiento tienen puesto bajo su nombre en la chapa "médico"". "Sí. Es la plaza que hemos asignado este año a los MIR por decreto ley. Para que se integren en la sociedad y no se ensoberbezcan. A cambio, tenemos una ministra cajera. Nuestras líneas de pensamiento son postmaoístas". "¿Y por qué pone en el lineal de vinos "3 x 2 si eres catalán"?". "Desagravios que hacemos, para mostrar nuestra buena voluntad. También hemos pensado cambiar el nombre de este país, aplicando la ley de Memoria Histórica". "¿Y cómo le van a poner?". "He pensado que Begoña". "¿Por?". "Pues mire usted, es trisílabo, tiene más diversidad vocálica y lleva "eñe", que es algo muy nuestro". "Vaya, sí que es usted humilde". "Bueno, yo me he conformado con convocar el premio nacional de investigación de biomedicina Pedro Sánchez, el de biología Pedro Sánchez, el de humanidades Pedro Sánchez, y así sucesivamente. Porque los hemos unificado ¿me comprende? Por cierto, don Biden, quería pedirle un favor personal. ¿Por qué no renombran la base naval de Rota y le ponen Pedro Duque?". Entonces dicen que dijo el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos de América: "Who's that?".