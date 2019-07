El Pemán y la censura

Erika ama profundamente a España y muy particularmente a Cádiz, de la que se enamoró cuando vino la primera vez, aunque criticara su estado de limpieza francamente mejorable. Procura estar al tanto de cuanto ocurre en nuestra ciudad y oye, cuando puede, las tertulias de Onda Cero y Onda Cádiz en las que participo y que incluso presenció durante su última estancia entre nosotros alabando el buen hacer de sus presentadores. Pues bien, hay dos cuestiones de las que nos oyó hablar y naturalmente me preguntó por ellas.

-¿Jaime, tan mal está el teatro Pemán como dijisteis en la tertulia?

-Tan mal no, mucho peor. Venía yo de hablar con mi amigo Emilio, el del Bar del Parque, y me encontré con Hans, ese gadita alemán que tanto ama a Cádiz, y me llevó a verlo. De auténtica vergüenza, Erika, es incomprensible que el propio teatro, o lo que queda de él, esté tan abandonado y sucio, un estercolero donde además mal viven vagabundos.

-¿Y no lo saben los responsables políticos?

-Quiero creer que no, porque hubieran puesto remedio inmediato. No solo es una vergüenza, es un peligro. Está lleno de hierbas secas de metro y medio.

-Ya te lo dije, Jaime. Cádiz necesita un plan de choque de limpieza con urgencia y luego, claro, educar o multar a los que lo ensucian.

-Así es. Hemos tenido épocas mejores.

-Otra cosa, Jaime. Estaba pendiente de un acto organizado por la UCA sobre la plaga de agresiones sexuales en 'manada', 129 en tres años, y el mismo día se suspendió. ¿Qué ha pasado?

-Pues eso, que la misma universidad lo suspendió por motivos de seguridad.

-¿Qué iba a pasar?

-Según parece había anunciada una manifestación contra la presencia del abogado de la manada de Pamplona.

-¿Y ese abogado no puede hablar? Esté o no esté equivocado. ¿O es que los abogados no tienen obligación de defender a los acusados de los más terribles delitos? ¿Dónde está la presunción de inocencia a la que todo el mundo tiene derecho? No entiendo esa censura previa a un acto público.

-Bueno, el colegio de abogados de Cádiz, y creo que el de Sevilla y alguno más, se han pronunciado públicamente en el sentido que tú dices. (Continuará)