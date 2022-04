Un Pelotazo doble, por favor

Ya avisó Sergio González que después de la tempestad podía venir la calma. Dicho y hecho. Después del tremendo partido en Barcelona el Cádiz salió al terreno de juegos del ex Carranza como si todavía le durará la resaca por la celebración de la gesta. Y pasó lo que tenía que pasar, que el Athletic de Bilbao casi sentenció el partido en la primera mitad. Y en la segunda, después de una buena arenga del técnico que adicta a los suyos para recordarles que siguen siendo mortales, se volvió a rozar la épica y a punto estuvo el Cádiz de arañar un punto en un encuentro donde tenía los tres perdidos al descanso.

Pero nos condenó lo mismo que nos está condenando jornada tras jornada; la falta de margen de error. Al Cádiz no se le puede ir la cabeza ni un solo instante porque esa puede ser la diferencia entre la vida o la muerte entre la permanencia o el descenso. Mimbres hay, casta y calidad también, pero un momento de despiste te puede condenar a muerte. Y con esas premisas nos plantamos hoy en el Sánchez Pizjuán. Que las estadísticas no nos sean favorables no me preocupa absolutamente nada. En 20 visitas oficiales entre Liga y Copa jamás hemos ganado en el Pizjuán. ¿Y qué? Tampoco lo habíamos conseguido nunca en el Camp Nou y mire usted cómo acabó la cosa. Si el Cádiz juega con la cabeza amueblada y sabiendo lo que tiene que hacer es posible rascar incluso más de un punto del santuario sevillista. Si salimos con la caraja del primer tiempo ante los leones de San Mamés nos podemos volver con un saco de goles si el Sevilla tiene el día. El duelo de hoy exige la máxima concentración, porque el Sevilla es el equipo junto al Real Madrid qué más puntos ha sacado en su casa, nada más y nada menos que 37. La Champions para los blancos está para rematarla y seguro que querrán hacerlo frente a nosotros. Pero en fútbol y a un partido cualquier cosa puede pasar. Estos dos partidos que vienen ahora son de importancia máxima porque uno lo jugamos ante un rival que se está jugando la Liga de Campeones y el otro ante un Elche que ojalá gane esta jornada al Osasuna y se vaya a los 41 puntos que le darían la salvación virtual, a ver si nos enfrentamos a los ilicitanos con otra resaca como la nuestra después del Camp Nou. Y lo que queda después de eso son dos partidos.

Un Real Madrid al que el cadismo debía encomendarse a San Macarty para que el próximo miércoles se meta en la final de Champions porque, aunque el Madrid es siempre el Madrid, con la liga ganada y con la final de Champions catorce días después de jugar contra el Cádiz, Ancelotti puede sacar a Buyo, Del Bosque, Santillana y ocho más, para evitar lesiones. Y como plato final un Alavés, presumiblemente más que desmotivado y ya en segunda. Y en medio de todo un Mallorca - Granada que puede ser vital. Lo de hoy es complicado, mucho, pero tengo también un buen presentimiento, como el día del Barça. Al Cádiz le va la marcha de lo imposible a priori. Así que vamos al asalto del Sánchez Pizjuán. ¿Quién dijo miedo?