Las últimas declaraciones de Pedro Sánchez en no se qué foro han dejado bastante clara su intención, que no es otra que la de gobernar de cualquier modo y a cualquier precio, amnistía mediante. Cuando se utilizan términos eufemísticos y se busca la complicidad de quienes quieren subvertir el orden democrático para adecuarlo a sus propios intereses atacando subrepticiamente a la judicatura poco hay que decir. El amnistiador en potencia -que no de acto, aún- ha dicho algo así como que hay que acudir a la amnistía para corregir los errores de la justicia. Desde luego la prudencia o la vergüenza no son virtudes que el presidente del gobierno en funciones haya atesorado a lo largo de los últimos años, pero esto ya roza el despropósito y provoca náuseas a un demócrata de pro cualquiera que ame a su país.

Jugar con la unidad de España a cambio de perpetuarse en un cargo relevante es una actuación peligrosa; para Pedro Sánchez y para todos nosotros, en realidad. Viendo las estupideces que sueltan algunos dirigentes de Vox y la deriva restadora de Sumar, aparte de un PP incómodo con un resultado electoral pírrico y por tanto insuficiente, no sería demasiado exagerado plantearse un futuro difícil para la política nacional a corto plazo. ¿La segunda guerra civil española es previsible? Esperemos que no.

La amnistía a los condenados del tipo o lugar que sean implica, quizás, un error previo. Judicial, claro está. Cómo se les puede ocurrir a los juececillos estos condenar a alguien por tener ideas, por pensar, por amar la política. Vamos, hombre. Y lo peor no es que los que regalan estos sofismas nos tomen a los demás por tontos del bote, sino que en algunos casos es así. Gente que se genuflexa con lo que diga, mande u ordene el líder supremo; personas que son tan ciegas que solo ven aquello que quiere ver.

Me planteo qué pensará el Rey don Felipe de todo este descoque territorial. Me cuestiono si habrá llegado a ponderar lo que supondría no refrendar leyes, negar a Sánchez la posibilidad de ser elegido nuevamente como presidente. ¿Tocará el violín hasta que el Hispanic se hunda? ¿Podría hacer algo distinto sin verse forzado a abdicar? Solicito el comodín del público.

Puedo aceptar el juego de los apoyos democráticos, pero me cuesta mucho más admitir que se ponga sobre la mesa de negociación todo lo que sobrepase las líneas rojas de nuestra democracia. Imagino que muchos socialistas de voto y carnet se encontrarán profundamente molestos con la deriva de su secretario general. Y espero que interna y privadamente las casas del pueblo eleven su voz.

Eso sí, yo confío en que Pedro I, el amnistiador, haga honor a su fama y que cuando obtenga la presidencia de este, nuestro gobierno, que diría Juan Cuesta, se cachondee de Puigdemont, Yolanda Díaz, Junqueras, Rufián, Belarra y de todo Bildu y los deje compuestos y sin novio. Y que Amnistía sólo sea un modelo novísimo de supositorio. De los que no se aplican por vía oral, eso sí.