Dicen Pedro y Pablo que la génesis del pacto surgió por un mensajito de madrugada en plena resaca de la noche electoral. Pablo escribió, conciliador, y Pedro lo citó para almorzar al día siguiente en Moncloa, aunque no ha trascendido el menú del día, carne o pescado. La entente fue cordiale y explican Pedro y Pablo que tras ese primer encuentro se produjo una reunión entre Adriana e Irene, y todo marchó viento en popa a toda vela hasta el abrazo final.

Reconozco que esta bondadosa escenificación de buenas voluntades me dejó totalmente frío, casi como si lo esperara. De hecho, diría que esto ha sido un paripé en toda regla. En el debate televisivo Pedro y Pablo casi que ni se miraron y hubo quien pregonó que aquello no era sino la crónica de una boda anunciada, pero lo único que me descuadra de toda esta alianza es su porqué.

Abril era feria y primavera, tenía votos, escaños y presupuestos. Abril fue el pasado atractivo y noviembre es la ilusión del otoño tardío. ¿Por qué ahora es sí lo que antaño fue no? ¿Se curó el insomnio Pedro? ¿Cambió su sexo Pablo?

Cuando se anunció el acuerdo de intenciones -más generales y ambiguas que una Carta Magna- muchísimos votantes de Unidas Podemos se preguntaron qué había cambiado, por qué se habían desperdiciado tiempo y dinero. El único beneficio que puede colegírsele a Pedro y Pablo por no haber alcanzado un pacto en las previas elecciones es la erradicación política de Albert Rivera, que de haber podido ser vicepresidente del Gobierno ha pasado a mejor vida, nunca mejor dicho: la del honrado dimitido.

No tengo yo nada claro que haberse zampado a Cs acabe beneficiando a la progresía: Rivera tenía ya la pinta de un amortizado artículo de saldo y todo indica que puede ser sucedido por Inés Arrimadas, bregada en parlamentos varios y con una imagen pública fuerte e impoluta aún. Todo lo que sube baja, Albert. Y lo que baja, siempre puede bajar más.

El riesgo asumido por Pedro y Pablo ha sido la espectacular subida de Vox, que pescó en el granero de votos de PP, Cs y los indecisos. De tener al partido de Abascal arrinconado en el gallinero del congreso, Pedro y Pablo han pasado ahora a poder gozarloss y disfrutarlos, codo con codo casi, en el hemiciclo madrileño. Vox ha podido ser la vieja excusa del enemigo común para un acuerdo de "gobierno progresista" -un anillo para unirlos a todos, un acuerdo programático para combatir a Sauron, ¿me explico?- pero cuidado que el adversario cada vez es más alto.

Harto como estoy de desgobiernos, reconozco agradecer este principio de entendimiento, aunque hay quien asegura que no llegará a ninguna parte, sea por la sentencia de los ERE (que para muchos ha de ser inevitablemente condenatoria), por el boicot de los partidos independentistas o por la propia egolatría de Pedro y Pablo, que hoy se reconocen la mutua generosidad y mañana... Marx dirá.