Pedir por el tranvía

No es una carta con acuse de recibo, ni esta cosa moderna de abogados que llaman Burofax y que obligan mucho, al parecer; ni un apercibimiento, la notificación de una multa, una sanción; es más bien -así me ha llegado: algunas veces las palabras leídas cobran vida y suenan como si las dijeran- como una oración más que gramatical, una petición, una súplica: presidente, pon en marcha ya el tranvía, por favor. No sé si ya era alcaldesa Patricia Cavada cuando no se lo pidió, que sepamos, a Gaspar Zarrías, que vino aquí y se reunió con algunos (yo entre ellos) para asegurarnos que el tranvía llegaba, y pronto (López Gil no había ascendido a la cercanía de Susana Diaz entonces, quería ser alcalde de San Fernando y estaba allí, nos había convocado, Zarrías no nos conocía a ninguno aunque nos llamara por nuestros nombres). Tampoco sé que se lo haya pedido a la hoy candidata a las primarias del PSOE-A, entonces presidenta poderosa de la Junta. Se lo ha pedido, y ha hecho bien, al actual presidente Moreno Bonilla, le ha dicho que ultime, dé la orden de partir del tranvía de Chiclana a Cádiz, y vuelta. Que salga de una vez de las cocheras de Pelagatos y vaya recogiendo viajeros de ida y vuelta. Mi hermana está deseando, me lo ha dicho. Trabaja en Chiclana. Como tantos que trabajan aquí o allí y están deseando. Pero no ha habido respuesta, Juan Manuel Moreno no ha querido hacer, que sepamos, como hicieron otros, quemarse los dedos en una cifra, un día, un año ni un mes. O sea, que no sé qué le ha dicho a la alcaldesa isleña. No me consta y entonces es mejor no entrar por esa vereda. Ahora, que ya estoy seguro de que va a ser pronto, antes de las próximas municipales pasarán los tranvías con vecinos dentro. Ahora es triste ver pasar esas máquinas tan grandísimas vacías completamente, conductor y ayudante tan sólo. Oímos la campanita de cuidado que voy, miramos y va de vacío. Todo ha ocurrido por los reflejos de Moreno Bonilla. Vino Susana Díaz a ver el nuevo Ayuntamiento, que es una joya completa, y le faltó tiempo al presidente popular en llegarse para hacerse la foto. Esta es su casa, señor presidente. No nos olvide, estamos muy necesitados de todo. De trabajo, tranvía, construcción naval y aeronáutica, obra pública, Cultura (no se olvide esto último, que siempre se olvida) y lo que tú quieras añadir, que seguro que también somos escasos de ello. Decía que nos consta que nuestra alcaldesa ha pedido al presidente de la Junta, responsable hoy de esta obra pública, que de luz verde al tranvía por la calle Real, que hemos pasado mucha fatiga y muchos años de obras y de esperas. A ver.