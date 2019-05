Pedir que se os dará

Ha comenzado la campaña electoral que nos conducirá a la renovación de los actuales gobiernos municipales. Sin duda, son los gobiernos más cercanos de los ciudadanos y los que , en teoría, deben hacer que nuestra vida en la ciudad sea más agradable. Si echamos cuenta, y nos lo creemos, a la tan amplia oferta de proyectos que nos ofrecen los distintos partidos locales, no hay duda de que vivir en esta ciudad será lo más maravilloso del mundo. No nos va a faltar nada. Desde amplias piscinas, pasando por las mejoras de barriadas, proyectos para los autónomos (esto no falta nunca), bajada masivas de impuestos, dedicación exclusiva para el cambio climático( viene bien en una ciudad como esta tan sucia), fuera la zona azul, zonas verdes y hasta un magnífico estadio para traer la Champions.

Hay algunas ofertas que son imposibles de cumplir. Y el que las hace lo sabe. Pero bueno, hay que rellenar el catálogo. En fin, póngales ustedes lo que se os ocurra, que sin duda estará en el catalogo de algún partido. Quién se va a querer marchar de La Isla con lo bien que la van a poner. Verdad? Mejor imposible. Visitas a los barrios que no se han pisado en cuatro años. Y de las fiestas, qué me dicen. Y es verdad que nos preguntamos, ¿ y en estos cuatro años, porque no se han hecho estas cosas? No ya todas, nos conformamos con algunas. Es cierto, como decía el Profesor Tierno Galván, que los programas no se hacen para cumplirlos. Y esto cada vez lo tienen los ciudadanos más en mente. Yo siempre he dicho que los partidos hacen un programa para cumplirlo y otro para guardarlo. Pero también es cierto que con las ofertas nos damos cuenta de las carencias que tiene la ciudad. Y ahora es la oportunidad de pedir. Es la servidumbre del voto. Ahora es el momento de que los políticos nos escuchen. Tienen tiempo para todo y para todos. Celebrar cualquier acto, por cutre que sea, que el aforo está asegurado con los políticos. Ah, y en el Teatro. Ahora, sí.

Las asociaciones han cumplido con su protocolo cuatrienal y han presentado sus propuestas para la ciudad. No sabemos si consensuada con los vecinos, si hay aportación ciudadana o solo son sugerencias de directivos. Todo un catálogo de peticiones recibidas con mucha aceptación, complicidad y muy buen agrado. Promesas de cumplir las peticiones y de llevarlas a cabo. Se debería hacer público las peticiones del mandato que termina y que no se han llevado a cabo. Seguramente la mayoría de estas peticiones llevan ya varias legislatura esperando. No hay que desencantarse, esto es así.

Aparte de todos esto proyectos faraónicos o no, necesarios o no y urgentes o no, hay algunas necesidades de urgente necesidad y que sin duda, y en esto le doy la razón al PP, tendrían que confrontar todos los partidos que se presentan. Me refiero a las propuestas que llevan, si las llevan, los partidos sobre la angustiosa necesidad de poner las condiciones necesarias para reactivar el modelo socio económico que cree riqueza y trabajo en este municipio. De qué quiere vivir esta ciudad y se pongan los medios de una vez por todas. Esto es lo mas urgente. Sin duda. Y otro día hablaremos de la limpieza, o mejor dicho, de la falta de limpieza.