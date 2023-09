De los siete Pecados Capitales de los que os habla la Biblia, en fútbol te suelen matar dos de ellos. Uno es la pereza, el no hacer nada ni física ni tácticamente. Y el otro es el que aqueja al Cádiz en dos de los 5 partidos disputados: la Soberbia. El diccionario describe la Soberbia como: “Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos”. Voilá. La primera vez que el Cádiz pecó en esta temporada fue en casa ante el Almería, donde dio por ganado un partido que no tenía, frente a un rival con 10 durante toda la segunda parte.

Pero lejos de recogerse en acto de contrición, los amarillos volvieron a pecar fue la semana pasada en San Mamés, y no es que lo diga yo, es que es Sergio González el que dejó entrever este retorno al pecado. Según el entrenador cadista, durante el parón de selección hubo mucho azúcar, vamos, mucho elogio y adulación por el buen inicio de temporada y vernos en sexto lugar. Y para el entrenador, y otros muchos que compartimos la idea, el equipo se empachó de azúcar y se vio capaz de sacar mucho entregándose poco. Pues qué quieren que les diga, que dos de cinco me parece un exceso pecador. Y no es por la derrota en San Mamés, que ante el Athletic se pude caer, claro que sí. Son las formas. De la misma manera que no hubo un pero que ponerle a la derrota ante el Barcelona.

La autoestima es un arma maravillosa en fútbol, porque si le ganas a un equipo mucho mejor que tu esa victoria te dice que eres capaz de hacerlo. Pero el error es que te creas que lo vas a volver a hacer con el mínimo esfuerzo. En definitiva, y en palabras del propio Segrgio González: “Nos hemos creído más de lo que somos”. Pecado mortal el fútbol. No hay que irse muy lejos para ver que los grandes batacazos de los equipos grandes, y no tan grandes, por ejemplo, en copa, es creerse que uno gana por el escudo y por la historia. Y algunos no acaban de enterarse que esto no va así. El Cádiz de este año tiene unos mimbres y una base excepcional. Me atrevería a decir que la mejor de estos últimos años. Pero, ahora mismo, su mayor enemigo es el propio Cádiz C.F. Con el mono de trabajo en cada partido, confiando en lo que uno es capaz de hacer y sabiendo que cada partido es un mundo, este Cádiz es capaz de llegar alto, más incluso de lo que podamos imaginar.

Creyéndose lo que no es y pensado que por ganar dos partidos vas a ganar a cualquiera y cuando quieras, nos podemos llevar muchas bofetadas de realidad esta temporada. Ahora falta por ver si en el partido de hoy hemos vuelto a la tierra o seguimos en la nube de algodón. El Cádiz ha conseguido una de las cosas más difíciles en esto del fútbol y es ser respetado por todo el mundo antes de empezar el partido. Se nos ve como equipo serio, trabajador, con las cosas claras y que sabe hacer su partido. Y sería casi delictivo tirarnos nosotros mismos por tierra esa imagen que tanto ha costado conseguir. Así que por favor, mono de trabajo y confianzas las precisas.