Paz espiritual en el viejo verano

El ciego sol, la sed y la fatiga…Este verso me lleva a la España de la guerra, la de las checas, la del odio indiscriminado. En los dos bandos. Paracuellos y el Valle de los caídos. Fosas comunes de asesinatos y saqueos. Fernando Cohnen publica un libro en nuestra democracia titulado, El Círculo de Bellas Artes en la Guerra Civil. "En ambos bandos la justicia sumarísima se establecía con el ritmo del odio mutuo, en la zona republicana las checas dieron forma a la persecución de todo lo que se aproximara al bando rebelde, el reverso de los juicios militares que se practicaban en la zona sublevada". "En la bibliografía de la Guerra Civil en Madrid siempre aparece la checa del Círculo de Bellas Artes como una de las más temibles", explica Cohnen. Y añadía que José Bergamín, Miguel Hernández, María Teresa León, Rafael Alberti, Santiago Carrillo, Pasionaria, Fernando Claudín o Margarita Nelken eran los intelectuales que visitaron checas… ahí lo dejo. Porque la memoria "histórica" es parcial además de una plebeyización exacerbada y hoy es histórico desde un gol de club de pueblo a un diseño de Dior.

¿Por qué buscan a Lorca? Por qué, en vez de gastar dinero en sacar a Franco, no crean empleo? ¿Por qué los escritores de izquierda son exaltados y no los de derecha? ¿Por qué no somos un totus tuus que padecimos en las mismas circunstancias?

No sé qué será el perdón en esta España de odios rencorosos y hermafroditos. El otro día estuve con varios amigos de juventud y todos mantuvieron la opinión de que fuimos la generación que ha conocido todas las ideologías, los desafueros, y las derivaciones ideológicas que nos han afectado. Ortega y Gasset y Gregorio Marañón que se fiaron de la República y de la dictadura del proletariado, rectificaron cuando ya fue tarde y hubo muertos terribles para las dos Españas machadianas.

Hoy siguen significando más los intelectuales -cada vez desconfío más de esa palabra desde la aplicación de la autoría intelectual en el código Penal, que induce, instiga, incita e impulsa a otro u otros a cometer un delito-. En la guerra los ridruejos y los bergamines trabajaron para intelectualidades de esas, distintas. El epítome de hermano contra hermano es la separación de los Machado. Manuel, poeta en olvido, pareció intuirlo: "Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron -soy de la raza mora, vieja amiga del sol-, que todo lo ganaron y todo lo perdieron…"

Antonio llegó a encenagar su pluma -el odio puso huevos en el alma- cuando canta en un soneto pésimo a Enrique Lister, donde pide pistola sobre la pluma. "de monte a mar, esta palabra mía: Si mi pluma valiera tu pistola/de capitán, contento moriría".

El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana… Perdonémonos por encima de los políticos que sólo buscan distraer la atención de los verdaderos problemas o que te deprimas. El odio es un cráter sin sueño y sin verdad. En la Ilíada, Aquiles dice: Mas dejemos lo ya sucedido por más que nos pese. Memoria literaria. Pero esto parece la Odiosea.