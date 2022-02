Los 40 de Patricia

No sé si habitualmente salen estos números en una ejecutiva del partido de la calle Arenal -23 hombres, 17 mujeres- pero son los que se han hecho públicos. Hay ausencias notables y notables presencias. Es la lista para ganar, nos dicen. ¿Saldrán de aquí los 25 nombres de la candidatura más los suplentes? Mejor: quienes se caen, quienes llegan. En lo que viene pensando la alcaldesa, sin duda. Nuestra gratitud por el paso al frente. En algunos casos no habrá quienes persiguen algo, al contrario, les costará tiempo, trabajo y los disgustos inherentes. Pero ahora llega el momento del paso al frente en los partidos. Para configurar las listas de poder orgánico y establecer la "cantera" para concejales. No sé si los andalucistas harán pública la lista similar, no lo creo porque deshojan la margarita de acudir con Teresa Rodríguez y sin Romero, la tentación del "nacionalismo de clase del que se hablaba en los tiempos del PSA y aquellas guerras púnicas tan desagradables que tantos disgustos causaron a la militancia nacionalista. ¿Loaiza? Es de los del hasta el último momento pero seguro que ya está hablando muy discretamente con gente. Quiere crecer todo lo que pueda porque así subirá él en la estimación de su organización política. Poder territorial es poder orgánico en los partidos. Y sabe bien que un pinchazo en esta plaza será su despedida a corto plazo. Son los tres partidos tradicionales de los que he hablado, aunque Vox viene tan detrás de todos, que sienten su aliento. Es que poseen reflejos, son rápidos y saben mover bien los fluidos interiores del electorado. Por eso la afirmación rotunda, su compromiso con restituir la estatua del General Varela. En el aire si a la plaza del Rey o a otra plaza o lugar abierto de la ciudad. El PP no lo ha hecho, que yo sepa, como lo ha hecho Vox. Sin duda alguna. Y quedan los espacios incógnitos, Ciudadanos y Podemos, en franco retroceso electoral. Por su división en un caso y por su división o inconcreción y errores en el partido que fundó Albert Rivera, en el otro. Lo sabe Patricia Cavada y es el mensaje robusto que ha lanzado a los 40 de la calle Arenal: tenemos al alcance la mayoría absoluta. A por ella. Sería la primera vez que el PSOE gobierna la ciudad en solitario. Desde las mayorías absolutas de Antonio Moreno no se han vuelvo a ver otra en la Isla. Ni los andalucistas, ni los populares ni los socialistas. Y es la fórmula que todos quieren, Patricia la primera, pese a la comodidad con la que ha venido gobernando con los Ciudadanos, una playa completamente. Ni competencia ni esa imposición de la presencia de algún antiguo aliado. Iremos sabiendo más cosas, y las iremos contando.