Patricia duerme bien

Lo cierto es que Unidas Podemos de San Fernando le sirvió a Patricia Cavada para romper lazos con los andalucistas de Fran Romero. Se estaba en la onda entonces, cuando los negociadores del PSOE federal hablaban con los de Unidas Podemos y les ofrecían el gobierno de coalición que Pablo Iglesias rechazó y luego quiso pero ya entonces los socialistas no quisieron, todo eso que recuerdas y que terminó con la sinceridad del presidente en funciones: con Unidas Podemos en el Gobierno no habría podido dormir bien por las noches. Aviso a navegantes, pues. En San Fernando, Unidas Podemos le dio el primer sobresalto a Patricia Cavada, que sepamos, con lo de los toros, esa cosa regresista y de derechas para el neocomunista. Ernesto Díaz le habría quitado el sueño a Patricia como Iglesias se lo quitaba a Pedro Sánchez. Pero la alcaldesa no se resigna porque todavía le quedaban posturas para dormir bien. Entonces puso a trabajar a Conrado, su hombre de confianza en el gobierno, con un horizonte de acuerdo con Regla Moreno, de Cs. Esta semana firmaban el papel que le dará a Patricia Cavada y sus compañeros socialistas muchos días de sueño pacífico y reparador. Y a la ciudad tranquilidad, nada de sobresaltos innecesarios. Y toros. ¿Anticipo de lo que llega a toda España? En la próxima campaña electoral lo sabremos. En la ciudad, por lo de pronto, se tiene un gobierno de mayoría absoluta para acometer una política sin descarrilamientos porque todo lo que llegue al Pleno vendrá pactado por los socios y lo que no se pacte no llegará al Pleno, como es de imaginar. A Ernesto Díaz se le ha puesto la cara de Fran Romero con este movimiento de la socialista. Patricia ya suma dos enemigos en la oposición pero todo sea por la estabilidad y el bien dormir. Las razones han sido diferentes, muy diferentes, pero igual de poderosas. A Fran Romero lo conoce bien por los últimos cuatro años de cohabitación, a Ernesto Díaz igualmente pero por otros motivos. Ser un radical de izquierdas trufado de populismo neocomunista tiene esto. Y no compensa cuando se quiere dormir bien todas las noches y tener un mediano pasar sin tiranteces ni malos rollos. La cuestión va a estar en noviembre, en lo que pase en las nuevas elecciones generales. ¿Los isleños le diremos, entre otras cosas, al PSOE lo contentos que estamos con Patricia Cavada y este gambito de caballo que le ha pegado a los socios externos, cooperadores necesarios, yéndose con la pareja de ciudadanos de Albert Rivera? Si uno en una elección responde por otra, in partibus infidelibus, algo acabaremos sabiendo. De cualquier manera, hemos de reconocerlo, todo lo hacemos muy difícil. Lo hacen, quiero decir. La inmensa mayoría nos limitamos a votarlos, o no.