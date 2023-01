La noticia más destacada de los últimos tiempos es la adquisición de "Los Polvorines" por Patricia Cavada, como alcaldesa de San Fernando. En mi infancia solía denominarse como Los Mixtos. Llegué a conocer a algunas personas que trabajaron allí. Era un lugar inaccesible para la gente por su propia naturaleza, y se sabía que contaba con almacenes "para la pólvora" que tenían la debida protección, sobre todo después de lo que había sucedido en Cádiz en 1947, con la gran explosión de las minas navales de San Severiano, que destruyeron una parte importante de la ciudad y causaron una gran mortandad. "Los Polvorines", era de imaginar, poseían una importante historia de San Fernando sobre todo con su nombre original: Punta Cantera y el Sitio de Fadricas. Se trataba de la Heredad de Fadrique, donde estuvo el Lazareto de Osio, el muelle de la pólvora del Rey… Te invito a que busques informaciones sobre este solar histórico, que tuvo mucho que ver con el Sitio de Cádiz, los Cien mil hijos de San Luis, la erección de la Población Militar de San Carlos y, en general, la construcción de la Real Isla de León, el posterior San Fernando, cuya vinculación a la Armada de Su Majestad fue decisiva para su progreso y desarrollo.

Llevaba mucho tiempo sin uso toda esa superficie junto al mar. Hasta los vestigios fueron perdiéndose con los años. Sabíamos que era un lugar lleno de historia junto a otros cercanos y más lejanos. Era el frente norte de la Isla, cercano a la Carraca. Que existiera en ese solar junto al caño 18 en donde estaba el famoso Puente de Ureña o el destruido Cementerio de los Franceses da una idea del mapa de aquella Real Isla de León del siglo XVIII. Un lugar para soñar, para imaginar la historia bullente de la Isla. En esto he pensado cuando he sabido que el Ayuntamiento ha comprado esos suelos, mas qué responsabilidad. Porque lo bueno viene ahora, digo qué proyecto hay, qué parte de la historia que aletea por esas superficies se devolverán a la Historia… El éxito de la gestión de adquisición -innegable, absolutamente innegable- será humo si no se articula en un proyecto ambicioso de ciudad que no se construya sobre la destrucción de su pasado. Quiero decir que no debería sustraernos el paisaje, precioso desde el paseo perimetral del complejo residencial de Bahía Sur, sino situarlo en el centro de lo que se pretenda hacer allí. Sobre todo por esto ando deseoso de conocer los primeros datos posibles de lo que se quiera hacer. La destrucción de la historia es en ocasiones irreversible. Y hay mucha historia en ese lugar privilegiado de, verdaderamente, una ciudad privilegiada por la geografía y por su pasado brillante.

Enhorabuena, alcaldesa.