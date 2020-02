Patria y Libertad en Carnaval

En estos días ya no suenan villancicos, los acordes de guitarra y las cajas van ocupando los reproductores de sonido en cualquiera de sus modalidades, e incluso en El Puerto parece que suenan mejor los acordes del tres por cuatro.

Es tiempo de Carnaval y el Falla va marcando un ritmo que inunda toda la Bahía. Es tiempo de valientes y de letras punzantes.

Recuerdo el orgullo de muchos por atreverse a decir con ritmo lo que la censura no dejaba. Incluso en momentos en los que oficialmente ya había mas libertad de expresión, había que tener valor para decir algunas cosas.

Hoy, con los tiempos que corren, la censura de lo políticamente correcto hace que la valentía sea el no tocar determinados temas. Recurso fácil en donde se tocan temas para el aplauso fácil, y en el que ningún riesgo se corre, presumir de ser republicano más que un riesgo hace mucho mucho tiempo que se puede decir. Criticar a la iglesia sin restricción de ningún tipo es también políticamente correcto, y ya para rizar el rizo hacer burla de los catalanes o criticar a los políticos es lo mas valiente a lo que llegan casi todos.

Sin embargo, no hay libertad para emplear con orgullo la palabra patria, tampoco para manifestar abiertamente posturas políticas no correctas… la valentía de antaño se traduce ahora en seguir la corriente de un conformismo político que nos marca lo correcto y lo incorrecto, lo que es libertad y lo que no lo es. Se vuelve a recaer en los tópicos, y así llevamos casi cuarenta y cinco años cantándole a la libertad, pero a cual… a la de poder decir que hay gente que defiende la vida y no cree en el aborto, por poner un ejemplo.

La libertad de decir abiertamente que se es católico sin temor a ser humillado o criticado. Quien sabe. Es tiempo de Carnaval, tiempo de eludir la censura, la impuesta y la puesta; es tiempo de tomar las calles y tras la máscara expresar las verdades que no se pueden decir… y aún sí, estoy seguro de que todos y cada uno dirán justamente y solo lo que pueden, deben y quieren que digan, es tiempo de valientes así que... Buen tiempo de Carnaval.