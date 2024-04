Lo primero que me ha sorprendido de esta última 'polémica' sobre la retirada de los patos del parque es que alguien ha recordado que esas en el fondo antipáticas aves llevaban cuarenta años en ese lugar, y constatar la inevitable evidencia de que a estas alturas ya de todo hace cuarenta años al menos. El pueblo soberano era tan consciente de esa permanencia que no dudó en arrebatarle el nombre del espacio verde al glorioso Almirante Laulhé, y otorgárselo sin pudor, y digamos que con dudoso gusto, a estas ánades. Yo, antiguo desde mi nacimiento, siempre he preferido llamarle simplemente 'el Parque', porque vengo de una época en el que éste era el único en la ciudad.

La verdad es que esa modesta mancha verde en la trama urbana de La Isla no ha tenido mucha suerte con las diferentes remodelaciones que ha sufrido, entre las que no fue la más afortunada añadirle un charco en el que pudieran reunirse diariamente familias de humanos y de palmípedos para intercambiarse graznidos y pedazos de pan, en un remedo imposible de los grandes parques europeos en los que gansos y cisnes aterrizan o alzan el vuelo en sus largos viajes migratorios. Para eso, los isleños ya tenemos nuestras gloriosas marismas y esteros y ese modestísimo estanque no pasaba de ser un a veces lamentable quiero y no puedo.

El gobierno municipal ha tomado la decisión unilateralmente y la oposición del PP ha querido reprocharle no se sabe muy bien qué, aludiendo al bienestar animal y a actitudes dictatoriales. Si esto llegara a convertirse en agria polémica estaríamos autorizados a afirmar que estamos en una discusión patológica. Dudo que haya lágrimas de ecologistas por el traslado de las aves o que vaya a haber manifestaciones infantiles pidiendo su vuelta.

Otra cosa es dilucidar cómo llamará la gente ahora al parque, dado que al infortunado Almirante Laulhé ya no hay quien lo devuelva a la memoria popular donde nunca estuvo. El Ayuntamiento, tal vez con un poco de mala conciencia, ha anunciado que en el lugar de este minilago de los cisnes se colocará un 'elemento recordatorio'. No sé de qué se tratará, ¿tal vez una escultura con una placa que diga 'A los patos del parque de los patos'?