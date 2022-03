Pati y la bufanda

Por fin. Por fin. Estas dos breves palabras saturaron ayer de júbilo y ardor amarillos a todo Carranza, de manera que, una vez terminado el encuentro, no parecía una fiesta, no, era una fiesta rotunda, una fiesta por todo lo alto. Qué celebración, my God. Por fin. No paraban los cantos, las palmas, los gritos, tanto de los espectadores como asimismo de los jugadores, que agradecían de esa forma, especialmente a fondo sur, los más ruidosos, los que animan siempre, el haber esperado un siglo este momento mágico en que se volvía a ganar en Cai. Y no se ganó de cualquier manera, no, sino jugando al fútbol, apretando al rival, y, sobre todo, sacando la pelota jugada desde atrás y no regalando el balón de patadón-allá-va, cosa que sufrimos varios años estando al mando el Almirante, al que se le agradecen los servicios prestados, faltaría más, pero que debería haber sido cesado unos meses antes.

Hicieron muy bien los gerifaltes del Glorioso al traer a Sergio. Y algunos peloteros más, en los cuales confía a muerte el entrenador, pues la alineación del Cádiz empieza a ser memorizada con facilidad. Víctor Chust y Luis Hernández forman un tándem de categoría en la defensa, muerden, los dos incansables Alcaraz y San Emeterio, que juegan por delante de los ellos y un Idrissi que, si sigue jugando como ayer, va a sernos muy válidos. Y el resto, a los que se ve muy unidos al entrenador y entre ellos.

Como ayer sucedieron varias cosas, una que, aunque lo oculte, en privado el que suscribe, que es pelín supersticiosillo, pensó en ellas. Por ejemplo: por primera vez venía al palco mi adorada Pati (la hija de este modesto articulista), por primera vez encontré la bufanda que me hizo mi suegra (RIP), una bufanda linda, a rayones azules y amarillos que abrigaba bien el cuello del poniente playero que nos acompañaba desde la Residencia Militar hasta el mismo estadio, por primera vez veía a los de casa de un morado que nos extrañó a todos, y, finalmente, el pálpito amarillo dio en la tecla, pues por primera vez, desde que se levantó de la cama, estaba seguro de que hoy sí, hoy sí se iba a ganar; así que se reunieron unas cuantas variantes que dieron gloria al Glorioso. Y tres puntos. Y siete tiros on target. Que no se sabe qué es mejor.

Y ahora sucede que estamos a un punto del Granada, a dos del Mallorca, un Mallorca que deberíamos haber rebasado ya en la tabla, si el del pito no nos hubiera castigado con dos penaltis tras el golazo de Alcaraz, y a tres del Geta. Esto era impensable hace unas semanas.

Por cierto, el morado de la vestimenta del Glorioso me hizo pensar (uno es un poeta al fin y al cabo) en los ojos morados de tanto llorar de tantas ucranianas que, con sus hijos pequeñitos, van recorriendo, en medio de un frío imponente, sin comida, en una huida que conmueve el corazón a cualquier hombre de bien, kilómetros y kilómetros huyendo de la inexplicable, injustificada, atroz barbarie rusa. Paz, paz, por Dios.