"Buenos días, necesito un sello para la Oficina de Patentes", dijo Epaminondas a la persona que en ese momento le atendía en la Federación Española de Fútbol. Quería patentar un invento relacionado con el VAR y en la Oficina de Patentes piden un sello de la Federación.

Epaminondas prosiguió contando su invento. Con el VAR se puede cancelar una tarjeta amarilla o roja que haya mostrado el árbitro y que suponga la expulsión de un jugador, pero esa anulación no queda clara porque no se hace visible para el público. En principio Epaminondas pensó que el árbitro debía mostrar la tarjeta que se anulaba y romperla delante del jugador. De esta forma tanto el jugador como el público verían que el VAR retiraba la amonestación.

El problema de esta idea era que el árbitro debía llevar varios juegos de tarjetas en el bolsillo para no correr el riesgo de quedarse sin tarjetas.

Entonces a Epaminondas se le ocurrió su invento: basta con que el árbitro llevara un juego de tarjetas normales y otro roto. Así cuando escenifique romper la tarjeta anulada lo que hace es fingir que rompe la que ya estaba rota.

Epaminondas estaba orgulloso con su idea de un juego de tarjetas roto, pero en patentes le pedían un sello.

La persona que le atendía comprobó que no era 28 de diciembre. Se asomó a la puerta y no vio a nadie grabando, por tanto no se trataba de un programa de bromas de la tele.

"De acuerdo", respondió, "pero como usted es griego, deben ponerle el sello en la Federación Griega y no aquí".

A Epaminondas le pareció lógico y agradecido se despidió recordando que ya se le habían adelantado cuando él fue quien inventó el spray de espuma rojo para marcar la posición de la barrera en campos con nieve. Esta vez no se le adelantarían.