Pasos atrás

Tuve conciencia de ser acosada un sábado por la noche, con trece o catorce años. Un niñato, que era como entonces se le llamaba a los jóvenes sin educación, vino hacia mí, me faltó el respeto. Corrió calle abajo, como si yo tuviera un arma y pudiera eliminarlo. No dije nada, porque supondría qué me iban a decir, - que en casa, lo hubiera evitado.

Casada y con un hijo, en pleno Camino de los Enamorados había una obra y un albañil, soltaba ofensas cada vez que pasaba por allí alguna mujer. Me sentí tan mal que, harta, exigí a mi marido que me acompañara al lugar, llamara al encargado y se esperara mientras yo le decía que estaba dispuesta a denunciar esas evidentes faltas de respeto.

Como mujer, e igual que tantas mujeres, he tenido que aprender a defenderme de personas que se creían con determinados derechos. Como maestra, he pasado la vida tratando de abrir los ojos de tantas niñas para que se valoraran y consiguieran estudiar. Como madre, he tratado de que mis hijos compartieran tareas y fueran educados en igualdad.

¿Por qué les digo esto? ¿A qué, estas explicaciones?

Necesito contarles algo más… desde antes de Moisés, estamos padeciendo una especie de 'Síndrome de la Mujer Perversa' que convence al hombre para que coma la manzana. Por eso, o leyendas parecidas, se nos sigue cubriendo la cara en medio mundo, no se permite estudiar a tantas niñas, y muchas sociedades, optan por casarlas apenas cumplen los doce o trece años.

Ahora sí: cuando conseguimos la Ley de Igualdad, castigar a los acosadores, eliminar cualquier discriminación por sexo, observo cómo muchachas guapas del Puerto, se dejan faltar el respeto en público. Pandillas de jóvenes bien vestidos, cuidados, con pinta de carreras recién acabadas o casi, se reúnen en los bares más prestigiosos de copas y, el macho alfa, soba delante de todos, el culo de su chica como si fuera algo natural. Ninguno hace nada por evitarlo.

Me asombro.

¿Nadie les explicó lo que tuvimos que sufrir para conseguir el derecho al voto o qué es la dignidad? ¿Estaremos dando pasos atrás?.