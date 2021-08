Pasen y disfruten

Ala fresquita, cuando en toda España están llamando los gorriones a las ventanas pidiendo Aquarius fresquito, en plena ola de calor llega algo que en lugar de refrescarnos nos va a calentar más toda todavía. Pues sí, comienza la liga en un agosto en que, por primera vez, los espectadores vamos a sudar casi igual que los futbolistas. Y como en todo inicio de curso nos preguntamos qué pasará a final de temporada. Pues es buena época para hacer predicciones y deseos, para guardarlos en un papelito y abrirlo a final de temporada. Porque igual a final de liga estamos reclamando más y más cuando nuestro papelito contenía deseos mas sencillos. Evidentemente, cuando se milita en la liga de las estrellas, el objetivo de todo equipo modesto como es el nuestro es la permanencia.

Pero con ese deseo en la mente de todo cadista, esta temporada hay un deseo que está por encima de casi todo: disfrutar del fútbol en nuestro estadio. Y es que llevamos año y medio sin sentarnos en una grada y esta es la temporada de la vuelta de la pasión, del codazo al de al lado, del salto del asiento en un gol, de las manos en la cabeza ante una ocasión fallada, del recitado de versos de Pemán o Alberti al equipo contrario o al trencilla de turno para soltar adrenalina y el de la sonrisa en la cara o la cara de no haber cobrado este mes al salir del estadio. Porque todo eso lo habíamos perdido y perderse todo eso con el Cádiz en Primera División es pecado, y además, mortal. Esta temporada vamos a disfrutar y lo demás será lño que tenga que ser, que eso no está en nuestras manos, pero sí en las de nuestros futbolistas. Los fichajes nuevos siempre son como un melón por abrir y al resto ya los conocemos. Como al entrenador. Así que paciencia cuando lleguen las vacas flacas, que llegarán seguro, y a confiar en todos estos que ya nos vienen demostrando desde hace tiempo que saben y confían en lo que hacen. Si a alguno le parece corta la inversión en futbolistas le recomiendo que se de una vuelta por el mercado, porque los clubes se están gastando menos que Iniesta en bronceador. Paciencia, trabajo y fe nos van a seguir dando alegrías. El Cádiz se ganó la temporada pasada el derecho a creer en ellos, que no se nos olvide en esta, que el futbol es de memoria muy corta.

Una nueva temporada en la que volverán los cabreos, aunque esta vez los viviremos en directo, por las nuevas reglas sobre las manos, que tanto en Cádiz dieron que hablar, como Los Duros Antiguos; donde volverán los enfados por los tintos que se toman en el VAR y donde volverán las incredulidades por las cositas que nos pitan.

Pero la vuelta más importante de este año es la de nuestra gente a nuestro estadio. Ni Messi, ni Lukaku, ni Sergio Ramos. Ese es el mejor fichaje que podría haber hecho esta temporada el Cádiz. Aquí no tenemos jeques, ni billeteras de Ubrique XXL, ni topes salariales estratosféricos, pero tenemos unas ganas de ver al Cádiz en directo que eso vale más que todo el oro del mundo. Pasen y disfruten.