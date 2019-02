Ay dios mío de mi alma, qué mareo, venga paquí, venga pallá. ¿Relator sí o relator no? Venga paquí, venga pallá ¿Aborto sí, aborto no? Venga paquí, venga pallá ¿Presupuestos sí, presupuestos no? Venga paquí, venga pallá ¿Autobús pa Madrid o coche particular? Venga paquí, venga pallá ¿La reinvención de la historia de Abascal o los datos de ciencia ficción de Casado? Y venga paquí, y venga pallá. El asunto es agitar, azuzar, revolver las aguas, lanzar cohetes, fuegos artificiales, levantar la cortina de humo, que quede bien tupidita, que nuble los sentidos. Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido...? Una cantinela tras otra. Bailamos su son. Vueltas y vueltas con los ojos vendados, ciegos. Que no se vea, que no se note. Que pase desapercibido el Paquí Pallá sociedad ilimitada de pocavergüenza. Y si hace falta montar una manifestación, se monta, pero que no se hable, que no escuche nada del Paquí Pallá. Maréalos.