Papas con choco

"No hay mal que cien años dure", hemos oído este lenguaje gnómico a los ancianos de la Plaza Candelaria, a los verduleros, tablajeros y tahúres de la Plaza y a to Dios en Cai. En Cádiz, la Plaza es el mercado, y la Plaza de las Flores es el lugar adonde se venden gladiolos como espadas -de gladium-, rosas, dieffenbachias, culantrillos, aráceas, ipomeas, bienolientes nardos, claveles, crisantemos para el cercano 2 de noviembre, de modo y manera que da gloria estarse allí, entre sus puestos; lo cual señalo por si este Diario cae a la vista de un forasta o de un guiri con zapatillas y calcetines marrones y verdes a cuadritos. El autor de este articulillo no puede olvidar su novela EL LEÓN DE ORO -galardonada con un premio que lleva el nombre de don Fernando Quiñones, un prócer de Cádiz, de la literatura buena, de las cañaíllas de la Isla, de los cangrejos moros de la Caleta o El Chato, el uisqui y el Flamenco-, pues El LEÓN DE ORO es un trasunto, que se sepa ya de una vez por todas, del Bar Andalucía, en cuyas sillas metálicas se sentaron los de MAREJADA, Ripoll, mi compañero de Preu, Jesús Fdez. Palacios Juanjo Téllez y el pobre Fito entre otros, quien muriera abrasado por salvar su biblioteca en el Aljarafe. Eso es amor a la literatura.

No hay mal que cien años dure, no señor. Anoche, mientras me tomaba el puchero con arroz y un picaíto de huevo duro y jamón, vi, vimos todos los cadistas, que el dicho ese de los cien años, que tiene nombre de medieval guerra franco-inglesa, al menos en el caso del Glorioso, no es infalible, porque en la tele distinguimos al Choco rematar tres veces como un Messi joven y hacer un triplete, por favor, no digan jastrí,: el primero, empalando con el interior del pie izquierdo el balón perfectamente como si no hubiera nadie en la portería del Villarreal, recuerdo a los lectores que Lozano no es zurdo, doble mérito, y que el maravilloso centro procedía del pie, a veces de seda, de Álex Fernández; el tercero, desmarcándose de p.m. para recibir el inteligente pase de Sobrino y tras quedarse solo ante Asenjo, hacérsele la portería grande, lo contrario que les pasa a la mayoría de los peloteros, que marran y le pegan al muñeco; y el segundo, inenarrable: la Furia Gitana se acerca a la bola, tormundo quieto, silencio, veinte tíos en fila en la línea donde principia el área, dándoles las espaldas al goalkeeper, y Fali la toca con rosca sorprendente, antes se decía efecto, para que Choco la pare con el cuerpo, la deje caer, se le va un poquito, pero llega al balón antes que el meta y nos deja el clítorix hecho pepsicola, es un decir de uno, dichos de Cadi/Cadi, no se molesten, por favor. Bueno, el niño pegó un salto que casi resquebraja el estuco del salón. Porque la alegría salpica, entra por el alma y lo hace a uno feliz un ratito. Como un lexatín, pero mejor. Con el 1-3 parecía que… Pero, aunque el Glorioso hizo el mejor partido de la liga junto con el de Vigo, no se puede aguantar que, faltando un minuto, Salvi salga disparado para meter el cuarto, cosa que casi se logra, y allá que se fueron todos como chiquillos de colegio a ver quién lo metía, cochino el último, y lo que pasó ya lo saben, que estos morenos que tiene el Villarreal con espacio son veloces, como decía Di Stéfano y nos cogieron sin nadie atrás. Fue un borrón grande para un partido estupendo. Lástima.

Como homenaje a Lozano, hoy toda la familia amarilla debe comer papas con choco. Yo, sí, faltaría plus.