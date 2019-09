Ni Pantoja salva a los talents

Un aburrimiento. Eso es lo que últimamente producen los talents shows. Como en la vida, cuando en televisión da por algo, se exprime hasta agotarlo. ¿No queríamos caldo? Pues toma dos tazas. Ahora mismo están en emisión La Voz Kids (y por si fuera poco un día a la semana, Antena 3 lo emite dos días) y Got Talent. Y cómo no, tanto el de Atresmedia como el de Mediaset se emiten el mismo día. Los lunes es noche de concursos en los que los participantes muestran sus talentos para la música, el baile o la magia. Y es noche de que los miembros del jurado cobren protagonismo. Porque cada vez llama más la atención lo que hacen Risto Mejide, Edurne, Paz Padilla, Dani Martínez, Bisbal, Melendi, Vanesa Martín o Rosario que las habilidades de quienes concursan. Porque entre los concursantes ya poco sorprende. Es cierto que la esencia de La Voz y de Got Talent es ser como son, y que hay poco margen al cambio. Pero esto se traduce en que cada vez resulten más soporíferos. Y a Eva González y Santi Millán poco más se les puede pedir. Los dos hacen bien su trabajo, son correctos. Pero no tienen más margen que el de ejercer de maestros de ceremonias.

La Vozllega a saturar. Que si los adultos, que si los senior, que si los niños, que si siempre las mismas fases. En Got Talent ocurre algo parecido. Ha tenido que llegar un niño de dos años tocando el tambor para despertar la atención de los espectadores. Tanto el concurso de Telecinco como el de Antena 3 la semana pasada estuvieron por encima de Malaka, serie de La 1, en cuanto a datos de audiencia se refiere. Y es una pena. Pero por lo general gusta más el salseo que la ficción española. Porque no lo vamos a negar, muchos de los que en algún momento vemos los talents, estamos más pendientes de lo que ocurre antes y después de las actuaciones que durante las demostraciones en sí. Y lo que nos queda. Porque a lo largo del curso habrá más concursos de este estilo. Telecinco ya anuncia Idol Kids. Otra vez niños (debería rebajarse la presencia de los menores en estos concursos que tanto gustan a los padres). Otra vez Jesús Vázquez (aunque esto es una suerte). Otra vez Edurne. En este caso estará en el jurado Carlos Jean. Buena gente pero nada llamativo. Y lo más importante (ironía modo on), se estrenará como jueza Isabel Pantoja. Pero lo hace tarde. Ni Pantoja va a ser capaz de que los talents salgan de la senda del aburrimiento. Porque para qué nos vamos a engañar, lo de Supervivientes estuvo bien, pero un exceso de Isabel es arriesgado. Y sin ninguna duda, quitará protagonismo a quienes deberían tenerlo.