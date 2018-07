Panorama de actualidad

Por mucho que haya dicho Pablo Casado que no ha habido ni vencedores ni vencidos, sino que ha ganado el partido, no deja de ser un eufemismo. Los partidos políticos, cuando llegan a esas tesituras es porque, de hecho, abierta y soterradamente, existen enfrentamientos intestinos entre facciones distintas que nunca están movidas por razones ideológicas sino ante el peligro de supervivencias personales. Son momentos críticos para los enquistados en el aparato que, si en un tiempo pasado parecieron ser imprescindibles, hoy son zurrapas que se juegan las habichuelas, quiero decir las langostas.

Los miembros de los partidos no dejan de estar formados por individuos e individuas indiscriminados; el partido no deja de ser el lazo de color que distingue los bandos para adornar un paquete heterogéneo donde se esconden intereses personales, que es lo único invariable en el transcurrir de los años. Que se lo pregunten al eterno Arenas, al inédito figurante Moreno Bonilla, a Celia Villalobos, farota compulsiva, a la ristra de fervientes seguidores de la gran fracasada, doña Soraya la presunta marisabidilla que, según le ha dicho a Casado, "ha luchado por la unidad del Partido", léase a ver donde dejo colocado a los míos. De momento se atrevió a pedir ¡¡el 43% de representación en todos los órganos del PP, que es el apoyo que la candidatura que ella lideraba obtuvo en el Congreso que el sábado eligió al nuevo presidente popular!! ¿Pero no perdió? Bueno, pues así, pero como si nada, tan fresca. A Casado le dio un ataque de risa difícilmente contenido. "No permitiré corrientes internas en el partido". Si lo consigue será un milagro porque para Soraya y los perdedores se impondrá la Ley del Talión: las humillaciones no se perdonan nunca y menos si se ha gozado de un cierto poder, que no tiene nada que ver con el talento.

El problema lo tiene Casado por haber ganado y porque, además, lo obliga a estar prevenido contra los de su misma camiseta y con las de los contrarios. Entre unos y otros ya se encargarán de achacarle hasta la muerte de Manolete. Triste pero cierto. Sacudirse la vieja zurrapa propia es tan difícil como cribar bien las nuevas adhesiones inquebrantables. Menos mal que enfrente solo tiene títeres hipotecados convencidos de que ni bajándose los pantalones (y las bragas) hasta los tobillos con los separatistas no pueden sobrevivir, ni siquiera prestándose a sus chantajes; como ya se está viendo, ni siquiera sacando a pasear el fantasma de Franco. Sin mayoría resultan ridículas desde las mejoras sociales, rebajar un euro del gasto público, y lo que es peor, reducir la deuda con el BCE -contraída por todos-, herencia que ya pagarán nuestros nietos.

En fin, ya veremos. De momento, la noticia positiva actual es que hayan mandado a Soraya y a los sorayos a cardar cebollinos. La negativa sigue siendo la invasión masiva de extranjeros por nuestra frontera sur agrediendo a nuestras Fuerzas de Seguridad. Ojalá sirva estos ejemplos para eliminar a los inútiles que impunemente se dedican a la política.