El FMI avisa: 2023 será un año peor que 2022. La razón principal es que el mundo se enfrenta en 2023 a una "pancrisis en la que todas las grandes potencias, Estados Unidos, Europa y China, entrarán en fase de recesión". Un escenario excepcional en el que ninguna de las grandes potencias tirará de la economía global. En las dos últimas crisis China ha sido la economía que ha mostrado mayor resiliencia y que ha servido de elemento dinamizador del escenario recesivo global. Esta vez no será así ya que China se enfrenta a un escenario de desaceleración grave y persistente. Es un enfermo más.

Según el FMI la tercera parte de la economía mundial entrará en recesión en 2023. El 50% de los países de la Unión Europea(UE) entrará en recesión. De las economías avanzadas Estados Unidos es la que manifiesta mayor resiliencia por el mejor comportamiento de su mercado laboral por las agresivas políticas fiscales expansivas y por la mayor flexibilidad de su sistema productivo. El FMI mantiene la esperanza de que el estancamiento de Estados Unidos no derive en recesión. No obstante, en el mejor de los escenarios, Estados Unidos no podría compensar el deterioro de las otras dos grandes potencias. En 2023 la economía mundial crecerá aún 2,7%, muy por debajo del 6,5% y del 3,5% de los dos años anteriores.

La UE será la más afectada por la guerra de Ucrania desde el punto de vista económico, financiero,comercial y energético. El mayor impacto lo recibirán aquellos países con una mayor dependencia energética de Rusia: Alemania, los países bálticos y otros limítrofes. El FMI prevé que Alemania entre en recesión con una caída del PIB del -0,3%. Entre las menos afectadas se encuentran España e Italia, para las que se prevé un crecimiento del 1,2% y del 0,7%, respectivamente, por su menor dependencia energética.

China está sufriendo una profunda desaceleración de su crecimiento como consecuencia de la desacertada política de Covid cero, del actual repunte de los contagios, del desplome del sector inmobiliario y la debilidad del sector manufacturero, del declive del consumo, la inversión y las exportaciones, del alto y creciente endeudamiento y de la debilidad del sector financiero. El objetivo de crecimiento de XI Jinping para 2022 del 5,5% no se alcanzará, quedando reducido al 2,5% o 3% a finales de 2022.

Los países emergentes y de bajo ingreso se verán perjudicados por el estancamiento de los países avanzados, por la subida de los tipos de interés y el deterioro de las condiciones financieras y por la fortaleza del dólar con respecto a sus monedas en un escenario adverso de endeudamiento alto y creciente como consecuencia de la crisis. El creciente endeudamiento podría ser devastador para los países emergentes y en desarrollo, cuya deuda podría llegar a ser insostenible.

Al final todo dependerá de la evolución de la guerra de Ucrania. Los contendientes están dando signos de agotamiento, sobre todo Rusia. No será fácil negociar el final de una guerra que ninguno de los dos puede perder, pero tampoco ganar. Los mercados financieros mantienen la esperanza de que en el segundo semestre la incertidumbre empiece a reducirse y tenga un impacto positivo en los mercados.